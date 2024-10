Inter “Clássico não dá para dizer que tem superioridade” diz vice de futebol do Inter

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Vice de futebol comenta sobre arbitragem do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Vice de futebol comenta sobre arbitragem do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (11), onde falou um pouco sobre o clássico Gre-Nal que está próximo e evitou falar sobre a arbitragem no Campeonato Brasileiro.

O Colorado, invicto há nove jogos e na sexta colocação do Brasileirão, com 46 pontos. O clube busca uma vaga entre os quatro primeiros colocados para garantir classificação direta para a Copa Libertadores de 2025. José Olavo garantiu que o clima no vestiário é de “pés no chão”.

“Importante é manter a consolidação de um trabalho que vem evoluindo. Colocamos como objetivo uma vaga direta de Libertadores, e o Gre-Nal passa por esse planejamento. Imaginamos que chegamos em um momento bom, mas clássico não dá para dizer que tem superioridade de um ou de outro” disse o vice de futebol.

“Verdadeiramente não nos preocupamos em trazer para o ambiente de que estamos melhor, numa posição favorável ou que nos coloque como favorito no Gre-Nal. Viemos trabalhando sistematicamente com ambiente de pé no chão, jogo a jogo, e óbvio que não vou dizer que o Gre-Nal será simplesmente um jogo para nós, mas passa também por toda perspectiva do planejamento posto com a corda esticada.” completou.

A arbitragem do campeonato também foi pauta da entrevista, com recentes polêmicas envolvendo o rival na partida contra o Atlético-MG, que afetou o time para o clássico. Apesar da tensão do assunto, José Olavo Bisol foi cuidadoso com as palavras.

“Temos feito diversas pontuações necessárias quando entendemos equívocos. Temos cuidado em ser propositivos, somos parte do processo de organização. Quando fazemos reclamações, mesmo de forma pública, é um modo de transparência, também usamos os mecanismos adequados. Não fazemos isso com viés, na minha opinião retrógrado, de qualquer condicionamento da arbitragem” disse ele.

“Sinceramente, debates públicos, falas de dirigentes, não agregam em nada no processo do jogo, que se decide no campo. Esperamos com naturalidade que essas declarações não tenham alguma interferência na CBF” concluiu.

