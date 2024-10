Grêmio Processo de suposta violência doméstica de auxiliar do Grêmio é arquivado

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Alexandre não foi indiciado pela polícia e caso foi arquivado Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Alexandre Mendes, que foi afastado do cargo e auxiliar do Grêmio após acusações em setembro, teve o seu processo arquivado. O profissional foi acusado de violência física e psicológica contra uma ex-companheira. Alexandre já não havia sido indiciado pela polícia.

O Ministério Público confirmou o arquivamento do caso. Antes disso, a 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) já havia decidido não indiciar o auxiliar por falta de provas sobre as supostas acusações.

Em setembro, a ex-companheira de Alexandre publicou nas redes sociais vídeos onde pedia socorro e fotos com hematomas em diversas partes do corpo. Quando o boletim de ocorrência foi feito, a mulher já não apresentava mais sinais da agressão e teve todas as acusações negadas por Mendes.

O auxiliar de Renato Portaluppi foi afastado no dia 19 de setembro até que o caso fosse resolvido e o Grêmio não havia se manifestado sobre o futuro de Alexandre Mendes.

