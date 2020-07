Brasil O Brasil importa menos e fecha pelo 4º mês seguido com superávit nas transações com outros países

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Balança comercial registrou saldo positivo de US$ 7 bilhões em junho.(Foto: Agência Brasil)

Após o superávit de US$ 1,326 bilhão em maio, o resultado das transações correntes ficou novamente positivo em junho deste ano, em US$ 2,235 bilhões, informou nesta terça-feira (28), o Banco Central (BC). Este foi o terceiro mês consecutivo de superávit em conta corrente.

O resultado das transações correntes, um dos principais sobre o setor externo do País, é formado pela balança comercial (comércio de produtos entre o Brasil e outros países), pelos serviços (adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas rendas (remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior).

Os dados refletem os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que a partir de março se intensificou no Brasil, reduzindo o volume de importações de produtos. A autarquia projetava para o mês passado superávit de US$ 2 bilhões na conta corrente.

A balança comercial registrou saldo positivo de US$ 7 bilhões em junho, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 1,37 bilhão. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 3,452 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou positivo em US$ 2,42 bilhões.

No acumulado do primeiro semestre, o rombo nas contas externas soma US$ 9,734 bilhões. A estimativa atual do BC é de déficit em conta corrente de US$ 13,9 bilhões em 2020.

Nos 12 meses até junho deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 38,188 bilhões, o que representa 2,35% do Produto Interno Bruto (PIB). Este é o menor porcentual desde maio de 2019 (2,32%).

Investimentos estrangeiros

Em um ambiente ainda de incertezas sobre o futuro do Brasil, na esteira da pandemia do novo coronavírus, os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 4,754 bilhões em junho, o maior resultado para meses de junho desde 2018 (US$ 6,239 bilhões).

No acumulado do primeiro semestre, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 25,349 bilhões. A estimativa do BC para este ano é de IDP de US$ 55,0 bilhões.

No acumulado dos 12 meses até junho deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 71,676 bilhões, o que representa 4,41% do Produto Interno Bruto (PIB).

