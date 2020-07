Geral Trombose venosa cerebral: saiba o que é, quais os sintomas e qual a relação com o coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Trombose venosa cerebral pode ser causada pela Covid-19. (Foto: Reprodução)

O jornalista esportivo da TV Globo Rodrigo Rodrigues morreu, na manhã desta terça-feira (28), depois de sofrer uma trombose venosa cerebral, uma complicação causada pela Covid-19.

Rodrigo foi diagnosticado com a doença no último dia 13. Inicialmente teve sintomas leves, como falta de paladar e olfato. Porém, no último sábado (25), deu entrada em um hospital do Rio com vômitos, desorientação e dor de cabeça. Ele chegou a passar por uma cirurgia para a diminuição da pressão intracraniana, mas não resistiu.

A trombose vem se tornando uma complicação recorrente em pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, principalmente entre os internados em UTI. Vários estudos científicos têm investigado a relação entre a doença e a formação de trombos.

De acordo com médica pós-doutora em cardiologia pela Universidade de Harvard, Renata Castro, isso ocorre por conta da reação inflamatória que o vírus causa no organismo. “A gente chama de tempestade de citocinas. Então, além das questões pulmonares diretas causadas pela Covid-19, tem as questões sistêmicas, que são extrapulmonares. E um dos resultados dessa tempestade de citocina, dessa reação inflamatória absurda é a facilidade de gerar trombos”, explica.

Segundo ela, já existem vários relatos tromboses cerebrais, trombose coronarianas (infarto) e tromboses venosas profundas ligadas à Covid-19.

A trombose venosa acontece quando há formação de um trombo na parede de vasos, e este trombo formado dificulta a passagem do sangue, reduzindo a velocidade do fluxo.

Fatores de risco

A médica Renata Castro explica que a trombose venosa é uma condição comum fora do contexto de Covid-19, principalmente na perna. A condição envolve diferentes fatores de risco. Entre os principais estão: tabagismo, obesidade, uso de anticoncepcional e imobilização (pessoa acamada ou sem movimentação).

Sintomas

Os sinais e sintomas da trombose vão depender da localização em que se encontra o trombo formado.

“Se a trombose é cerebral, é comum ter dor de cabeça, uma dor que parece sinusite, por exemplo”, exemplifica a médica. “Agora se a trombose é na perna, vai ter dor e inchaço na panturrilha. Às vezes, fica vermelho e normalmente é em uma perna só, não nas duas. Se for trombolismo pulmonar, é falta de ar, dor no peito.”

A trombose na perna, embora menos grave que no cérebro, por exemplo, pode ser fatal caso o trombo se solte. “As veias todas do nosso corpo levam o sangue que conflui para chegar no coração. Depois que passa do coração, o sangue vai passar por vasos que vão se afinando até chegar no pulmão, então, essas veias das pernas têm uma chance grande – quando o trombo se soltar – de gerar um trombolismo pulmonar (embolia pulmonar)”, explica a especialista.

Prevenção

Além do acompanhamento médico, medidas simples de prevenção podem ser adotadas no dia a dia. Algumas das dicas são: exercitar-se ou fazer pequenas caminhadas regularmente, controlar o peso, evitar fumar e o uso de anticoncepcional, ou de hormônios em geral. “O mais comum da gente pegar de trombose é mulher que usa anticoncepcional e fuma, alerta a médica”

