Cláudio Humberto “O Brasil quer um mundo livre e vê nos EUA a superpotência da liberdade”

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Requerimento arriscado.

Chanceler Ernesto de Araújo, após reunião com o embaixador dos EUA, Todd Chapman

Dinheiro torrado nos bancos estatais salvaria vidas

O Relatório de Benefícios de Empresas Estatais Federais, do Ministério da Economia, revela que é fácil adivinhar onde estava o dinheiro público que faltou no oxigênio para pacientes de coronavírus em Manaus. Só o benefício de assistência à saúde de diretores e funcionários do Banco do Brasil, de R$2,3 bilhões por ano, equivale a quase dez vezes tudo o que a prefeitura da capital do Amazonas conseguiu juntar (R$244 milhões), tirando leite de pedra, para o combate à pandemia de coronavírus.

Cadê os hospitais?

Assistência à saúde na Caixa Econômica Federal custa R$1,6 bilhão por ano, suficientes para 60 hospitais de campanha totalmente equipados.

Nem precisa ir longe

No Banco da Amazônia, o plano de saúde de diretores e funcionários, de R$25 milhões, equivale a mais de 1,6 milhão de litros de oxigênio.

Nosso dinheiro no ralo

O Banco do Nordeste gasta sem pudor R$90,3 milhões anuais na saúde de diretores e funcionários. Preço 4 hospitais de 50 leitos de UTI cada.

Lista da vergonha

A lista de penduricalhos nos bancos federais, listados no relatório do Ministério da Economia, deveria envergonhar até os beneficiários.

‘Zero óbito’ por dengue em SP gera desconfiança

Intriga os especialistas o anúncio do governo de São Paulo de que não houve mortes por dengue no Estado, no ano passado. “Não ter em 2020 nenhum óbito por dengue, acho difícil”, observa o médico infectologista Leandro Machado, de Brasília, onde foram registrados 47.422 casos e 44 mortes. A suspeita é que casos de dengue podem ter sido confundidos com os de Covid, pela semelhança dos sintomas. Em casos extremos, como na Covid, a dengue pode até causar complicações nos pulmões.

Sintomas iguais

Ele diz que é possível confundir febre, cefaleia, dor no corpo, sintomas da dengue, com o quadro de infecção por covid-19.

Investigação de lado

Outra hipótese é que a pandemia pode ter feito as pessoas pararem de investigar a dengue, ocasionando a queda do número de casos.

Precedentes

O infectologista Leandro Machado ressalva, no entanto, que São Paulo já não havia registrado óbitos por dengue em outros anos.

É da natureza

A ameaça do presidente do Senado de abrir a CPI da Covid pretendida pela oposição fez lembrar ao Planalto que não foi por falta de aviso. Rodrigo Pacheco presidia a CCJ da Câmara quando escolheu a dedo o relator que quase cassou seu “aliado” e então presidente Michel Temer.

Fechar é preciso

Na administração direta faria sentido, mas como estatal a Codevasf dá vexame. Posa de empresa, mas recorre ao Tesouro para pagar contas. Em 2019 levou R$736 milhões, mas ainda deu prejuízo de R$1,6 bilhão.

LGPD gera custos

A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais deve gerar custo de até R$30 mil para hospitais de pequeno e médio porte, muitos com as finanças estranguladas em razão da pandemia, ameaçados de pesadas sanções. Esses hospitais respondem porn70% da rede privada.

Os Lira ganham músculos

Em Alagoas, a oposição se diverte com a má notícia, para o clã Calheiros, da eleição do rival Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara. Os Lira se agigantaram e ameaça o domínio do clã.

Sputinik mais confiável

Levantamento ModaslMais/AP Exata indica que o assunto da última semana na internet foi o pedido de aprovação na Anvisa da vacina russa Sputnik V. “Essa vacina desperta confiança maior que a CoronaVac”, diz.

Com discrição

Sem fazer muito alarde, o PSD inaugurou 2021 como a segunda maior bancada do Senado (11), atrás a eterna maior bancada, MDB, com 15. Ambos cresceram desde o início da legislatura. O PSDB, historicamente o segundo colocado, empata em 4º com o PP: ambos têm 7 senadores.

Caminho das pedras

O ex-bolsonarista Kim Kataguiri (DEM-SP) tem sido alvo de antigos parceiros, que o acusam de provocar polêmica e manter-se em evidência para vender seu curso que ensina como usar bem as redes sociais.

Bancos representados

A Associação Brasileira de Bancos terá uma mulher na presidência, pela primeira vez: Silvia Scorsato, do Banco Sofisa, presidirá a instituição a partir de maio. Cassio Von Gal, do banco Bocom BBM, será o vice.

Pergunta na internet

Estatal rima com mau sinal?

PODER SEM PUDOR

Requerimento arriscado

O deputado João Pizzolatti (PP-SC) investigava maracutaia no Ministério da Saúde, em 1996, quando um suspeito foi assassinado em Brasília dias após ser ouvido. Preocupado, ele consultou o presidente do partido, Esperidião Amin, sobre o risco de entrar com um pedido de informações sobre a compra de remédios no Ministério da Saúde. A resposta de Amin: “Acho que você deveria entrar com o requerimento assim mesmo. Se te matarem, pelo menos nós saberemos que estamos no caminho certo…” (Com André Brito e Tiago Vasconcelos)

