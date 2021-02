Colunistas DEM vê com alívio a saída de Rodrigo Maia

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Maia (E) negocia com ACM Neto (D) saída do DEM. (Foto: Reprodução)

O deputado federal Rodrigo Maia (RJ) ameaça deixar o DEM nesta segunda-feira, caso não lhe seja oferecido um espaço destacado na cúpula do partido. Ele deseja, na verdade, o cargo de presidente nacional da sigla, atualmente ocupado pelo prefeito de Salvador (BA), ACM Neto.

O DEM vê com alívio a saída de Maia, cuja rejeição nacional tem contaminado a legenda, que se vê afetada eleitoralmente pela vinculação ao nome do deputado.

Por esta razão, a cúpula nacional do partido decidiu facilitar a saída do ex-presidente da Câmara, antes da “janela partidária” de abril do próximo ano.

ACM Neto, porém, vai liberar Maia, e somente ele, sem ameaçar o seu mandato de deputado. Mas poderá rever a autorização, se Maia insistir em articular a saída de mais políticos da legenda. ACM Neto tem ligado para integrantes do DEM, a fim de garantir que permaneçam na legenda.

Destino pode ser o PSL

Sem encontrar apoio no PSDB e no Patriota, há um entendimento inicial de Rodrigo Maia com o PSL, iniciado com a deputada Joyce Hasselmann e com o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar. Mas o grupo de apoio a Jair Bolsonaro, que hoje é maioria dentro da bancada federal, poderá criar problemas para seu ingresso no partido.

Votação inexpressiva

No Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, mesmo presidindo a Câmara, teve votação fraca em 2018, ficando em 13° lugar, com 72 mil votos. Em 2020, por exemplo, Carlos Bolsonaro, o filho “Zero-2” do presidente da República, obteve 70.995 votos na eleição para vereador na capital fluminense.

Eleições diretas na OAB

Advogado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco prometeu se empenhar pela mudança na legislação, prevendo o processo de eleições diretas na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ele esteve com a diretoria da seccional da entidade em Minas Gerais, presidida por Raimundo Cândido Júnior, quando recebeu o “Manifesto dos Advogados Mineiros Pelas ‘Diretas Já’ na OAB Federal”. Também foi entregue a ele um ofício reiterando o pedido de apoio à criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte.

O senador Rodrigo Pacheco admitiu: “Podemos amadurecer esse projeto de eleições diretas na OAB, que é um desejo da advocacia mineira e por isso vai merecer toda a minha atenção”.

Dois gaúchos em baixa na Saúde

Dois nomes gaúchos em posição de destaque nacional na gestão da pandemia do coronavírus vivem um momento difícil em suas trajetórias.

Alberto Beltrame, que era o Secretário da Saúde do Pará,e até pouco tempo presidia o Conass (Conselho Nacional dos Secretários da Saúde) foi preso e, agora, indiciado junto com o governador do Pará, Helder Barbalho, por crimes licitatórios, falsidade documental e ideológica, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. A investigação tem como foco irregularidades na compra de respiradores para pacientes de Covid.

João Gabardo dos Reis, secretário-executivo do Centro de Contingência do Combate ao Coronavírus do governo de São Paulo, Estado com 12% a mais de óbitos que a média brasileira, o que sinaliza um erro de condução estratégica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas