Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Idosos do grupo prioritário são vacinados em Porto Alegre. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

O Brasil registrou 44.299 novos casos e mais 1.043 mortes por coronavírus, segundo informou o Ministério da Saúde neste sábado (13), em mais um dia com elevados números de infecção e óbitos causados pelo coronavírus.

Com as mortes notificadas nas últimas 24 horas, os óbitos pela doença chegam a 238.532 e os casos sobem para 9.809.754.

O governo, estados e municípios tentam conter o avanço da doença no País com a adoção de medidas preventivas e a busca por intensificar a vacinação contra o coronavírus. No momento, apenas pessoas de grupos prioritários têm sido imunizadas.

Em Porto Alegre, a Prefeitura aproveitou o sábado de Carnaval para oferecer a vacina contra o coronavírus para o grupo prioritário. Em tempo de pandemia, muitas famílias se mobilizaram para levar idosos com 85 anos ou mais aos quatro pontos de drive-thru disponibilizados pela prefeitura.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Luciane Beiró, destaca a importância da participação de todos os parceiros que auxiliaram na mobilização para vacinar os idosos com segurança e agilidade. “Agradecemos pelo apoio, neste sábado histórico, pois em quatro dias conseguimos vacinar mais de 70% dos idosos com 85 anos ou mais, um dos públicos prioritários previsto no Plano Nacional de Vacinação”, afirma Luciane.

Porto Alegre registrou a vacinação de 10.247 idosos acima de 85 anos contra a Covid-19 até as 18h deste sábado. Os dados estão no portal vacinômetro, são parciais e sujeitos a revisão.

Pandemia no RS – No Rio Grande do Sul foram registrados neste sábado, 3.515 novos casos da doença e tem confirmados mais 55 óbitos entre os dias 3 de janeiro e 12 de fevereiro. O total de pessoas infectadas é de 584.024 e o de óbitos, 11.355. Os recuperados são 557.341 (95% dos casos).

A atualização pela Secretaria Estadual de Saúde teve ainda nove casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Médicos voluntários

A Associação Médica Brasileira (AMB) enviou um grupo de 18 médicos voluntários para reforçar a assistência à população de Manaus no tratamento da covid-19. A Força-Tarefa AMB-Covid desembarcou na cidade neste sábado (13).

Eles se somarão a outros seis médicos voluntários, já na cidade desde o dia 6 deste mês, e ainda receberão reforço de mais outros seis, em 20 de fevereiro.

Segundo a AMB, os seis primeiros médicos colaboraram na reativação da UTI de campanha Nilton Lins. Os voluntários que foram hoje para Manaus viabilizarão a reabertura de outras unidades de terapia intensiva desativadas por falta de médicos.

