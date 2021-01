Brasil O Brasil registrou 1.119 novas mortes por coronavírus em 24 horas. Total chega a 222.666 vítimas da pandemia no país

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Foram 59.826 novos casos no período. Foto: EBC

O Brasil somou mais 1.119 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 222.666 a quantidade de vítimas da pandemia no país, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (29).

Com isso, a média móvel de óbitos dos últimos sete dias se mantém acima de mil (1.060 na sexta), em uma alta constante desde o dia 21 de janeiro. A taxa de letalidade da doença está em 2,4% e a de mortalidade é de 106 a cada 100 mil habitantes.

O Estado de São Paulo é o que mais contabiliza mortes quando analisados os valores absolutos, 52.722 vítimas; seguido por Rio de Janeiro (29.563); Minas Gerais (14.819); Rio Grande do Sul (10.615); Ceará (10.449) e Pernambuco (10.304).

Quando analisadas as taxas de letalidade, porém, o Rio de Janeiro aparece na primeira posição, com 5,7%, seguido por Pernambuco (4%), São Paulo e Amazonas, ambos com 3%.

Foram ainda 59.826 novos casos no período, totalizando 9.118.513 contágios confirmados da doença. Com estes números, a média móvel dos últimos sete dias continua em alta (52.085).

Também nesse ranking, São Paulo lidera em números absolutos (1.759.957) casos confirmados, seguido por Minas Gerais (721.967), Bahia (581.880), Santa Catarina (573.104), Paraná (543.568) e Rio Grande do Sul (543.499).

Segundo o portal Covid-19 no Brasil (https://coronavirusbra1.github.io/), o país já vacinou 1.732.188 pessoas contra a doença.

Boletim epidemiológico

O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra um crescimento de 7% nas mortes e queda de 5% nos casos positivos do coronavírus na semana epidemiológica 3 (SE 3), período de 17 a 23 de janeiro. Os percentuais são considerados pelos especialistas como dentro de um parâmetro de estabilidade das curvas de óbitos e diagnósticos positivos da doença.

Na SE 3, foram registrados 361.195 novos casos. O número representou uma redução de 5% em relação à semana anterior, quando foram confirmados 379.061 novos diagnósticos positivos. Entretanto, o resultado da semana epidemiológica 3 foi o segundo maior de toda a pandemia, atrás apenas da semana anterior, que marcou o recorde desde o início da pandemia.

Apesar da oscilação para baixo, a curva de casos da pandemia nessa nova onda se mantém em um patamar maior do que na primeira onda no meio de 2020, quando o pico chegou a 319.653 na semana epidemiológica 30, entre 19 e 25 de julho.

A curva de mortes fez movimento distinto, com oscilação positiva de 7% em relação à semana anterior. Na semana epidemiológica 3 foram informadas pelas autoridades de saúde 7.149 óbitos, contra 6.665 na semana anterior, com as mortes por covid-19 voltando a subir após uma oscilação para baixo na semana epidemiológica 2.

A curva segue o movimento de retomada de novembro e que passou por um salto na primeira semana do ano. Enquanto na SE 53 de 2020 o número de novas mortes registradas foi de 4.930, na SE 1 de 2021 as mortes chegaram a 6.906. O aumento de casos ainda não superou o pico de 2020, de 7.677 mortes na semana epidemiológica 30, mas já se aproxima dessa marca.

