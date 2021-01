Geral Final de semana tem previsão de chuva e temporal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Sistema de baixa pressão pode dar origem a ciclone extratropical no domingo. Foto: Luciano Lanes/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de temporal na noite desta sexta-feira (29). Neste sábado (30), a chuva e os temporais – descargas elétricas, rajadas de vento e granizo – podem ocorrer de forma mais isolada.

Já no domingo (31), o sistema de baixa pressão dá origem a um ciclone extratropical. Com isso, o risco de ventanias, chuva volumosa, trovoadas e granizo aumenta em todo o Rio Grande do Sul. Há tendência de que uma nova frente fria, associada ao ciclone extratropical, se forme e avance pelo Estado, com previsão de pancadas de chuva em todas as regiões e maior risco de temporais no Norte gaúcho.

O alerta é feito com base no comunicado emitido pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado (Sema/RS).

A Defesa Civil Municipal e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por órgãos municipais e instituições parceiras, permanecerão com suas equipes disponíveis para atendimento à população e restabelecimento da normalidade nas áreas que venham a ser atingidas.

Em caso de dúvidas e emergências ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).

