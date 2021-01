Geral O economista Alexandre Porsse assume como conselheiro da Agergs

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Porsse: "A regulação é um elemento fundamental no equilíbrio econômico-financeiro do Estado." Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Porsse: "A regulação é um elemento fundamental no equilíbrio econômico-financeiro do Estado." (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O economista Alexandre Alves Porsse foi empossado conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) na manhã desta sexta-feira (29), por indicação do Governo do Estado. Porsse fará parte do Conselho Superior da agência, juntamente com Cleber Domingues, Luiz Henrique Mangeon e Paulo Roberto Petersen, além do presidente Senna.

Da cerimônia, realizada no Palácio Piratini, participaram o governador Eduardo Leite, o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, e o conselheiro-presidente da Agergs, Luiz Afonso Senna.

No ato da nomeação, Senna ressaltou a importância do papel da regulação. “Temos uma importante missão como agência reguladora, que é passar a credibilidade necessária para que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos seja pautado na transparência, racionalidade e alta competência técnica da equipe da Agergs. Assim, qualificando ainda mais o trabalho do Estado para com a sociedade gaúcha”, disse.

Lemos destacou a “imprescindível tarefa da agência reguladora que é preservar a mediação competente entre as parcerias público-privadas, como está acontecendo hoje no saneamento básico no Estado, respeitando os interesses tanto da concessionária como do poder concedente e, em conseqüência, com os consumidores”.

Porsse agradeceu a indicação e confiança do governador. “Estou altamente comprometido em contribuir com a Agergs, pois a regulação é um elemento fundamental no equilíbrio econômico-financeiro do Estado, proporcionando serviços de qualidade e de eficiência à população”, afirmou.

O governador salientou o papel da agência para com os interesses da sociedade. “Tenho uma profunda convicção que os serviços públicos e os parceiros privados devem seguir plenos, sempre com os olhos da Agergs garantindo regras claras nos contratos, protegendo as empresas que oferecem os serviços e cidadãos que os recebem”, disse. “Vamos garantir a independência da agência, atualização tecnológica para a realização de fiscalizações eficazes e respeito ao consumidor. Queremos que o Rio Grande do Sul se apresente para o Brasil e o mundo como oportunidade econômica por meio de parcerias público-privadas, mediada com toda a técnica e equilíbrio que uma agência reguladora oferece.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral