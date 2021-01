Brasil O Brasil registrou mais 1.192 mortes por coronavírus. Óbitos chegaram a 211.491 desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde. (Foto: Leopoldo Silva/ Agência Senado)

O Brasil registrou oficialmente nesta terça-feira (19) 1.192 mortes ligadas ao coronavírus, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde. Também foram registrados 62.094 novos casos confirmados da doença. Com isso, o total de infecções oficialmente identificadas no país subiu para 8.573.864, enquanto os óbitos chegaram a 211.491 desde o início da epidemia.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação. Ao todo, 7.518.846 pacientes se recuperaram da doença no país, segundo dados do Ministério da Saúde.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes está em 100,6 no Brasil, a 22ª mais alta do mundo, quando desconsiderados os países nanicos San Marino, Andorra e Liechtenstein. Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 24,1 milhões de casos, e da Índia, com 10,5 milhões. Mas é o segundo em número de mortos, já que mais de 400 mil pessoas morreram em território americano.

Em todo o mundo, mais de 95,9 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus. O planeta superou ainda a marca de 2 milhões de mortes em decorrência da doença recentemente.

Estados

Na lista de estados com mais mortes, São Paulo bateu a marca dos 50.000 óbitos, totalizando 50.318. Em seguida vêm Rio de Janeiro (28.026), Minas Gerais (13.507), Ceará (10.240) e Pernambuco (10.059). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (816), Acre (839), Amapá (1.010), Tocantins (1.323) e Rondônia (2.044).

Em número de pessoas infectadas, São Paulo também lidera (1,644 milhão), seguido por Minas Gerais (651,9 mil), Santa Catarina (546,5 mil), Bahia (544,3 mil) e Rio Grande do Sul (512,3 mil).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil