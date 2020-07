O País empata com o Equador, onde a epidemia de Covid-19 cresce com o mesmo ritmo. Na região, apenas a Argentina e a Colômbia apresentam uma tendência mais acelerada de crescimento.

O relatório do Imperial College de Londres é atualizado semanalmente e analisou dados de 53 países com transmissão ativa do coronavírus. O levantamento consolidou os casos registrados até o dia 19 de julho, quando o mundo registrava mais de 14 milhões de casos e 597 mil mortos pela Covid-19.