O ex-ministro da Saúde Nelson Teich estimou que o País tenha, considerando a subnotificação, 230 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Oficialmente, são mais de 190 mil. Segundo o médico, a pandemia de covid-19 no Brasil é pior do que a de gripe espanhola.

“Os relatos históricos da gripe espanhola apontam um pouco mais de 35 mil mortes no Brasil nos anos de 1918 e 1919. Pelos dados do IBGE, em 1920 o Brasil tinha 30,6 milhões de habitantes. Se ajustarmos a mortalidade daquela época para os dias atuais, onde o Brasil tem aproximadamente 212,4 milhões de habitantes, o número equivalente de mortes em 2020 seria de aproximadamente 243 mil mortos”, argumentou.

“É impossível projetar e saber com precisão quantas mortes acontecerão no Brasil pela covid-19, mas com a situação atual, onde existe um crescimento significativo de casos e mortes, as mortes pela covid-19 vão com certeza superar as da gripe espanhola”, acrescentou o ex-ministro.