Brasil O Brasil passa de 8 milhões de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Diagnósticos positivos da doença foram mais de 53 mil em um dia. (Foto: Leopoldo Silva/ Agência Senado)

O Brasil ultrapassou os 8 milhões de casos coronavírus. De quinta-feira (7) para sexta-feira (8), foram registrados 52.035 novos diagnósticos positivos da doença e, com isso, o total de pessoas infectadas desde o início da pandemia subiu para 8.013.708. O número de óbitos foi de 962, chegando a um total de 200.498 mortes.

Os dados são da atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de sexta (8). O balanço é feito a partir de informações coletadas e enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde. Há 697.774 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde, e 7.114.474 pessoas já se recuperaram da doença.

Entre os estados com maior número de mortes por covid-19, São Paulo aparece em primeiro lugar, com 48.029 óbitos. Em seguida, vêm os estados do Rio de Janeiro, com 26.480 mortes, de Minas Gerais, com 12.469; do Ceará, com 10.122); e de Pernambuco, com 9.789.

As unidades da Federação com menor número de óbitos por covid-19 são Roraima, com 793 óbitos; Acre, com 823; Amapá, com 962; Tocantins, com 1.263; e Rondônia, com 1.899.

Nova cepa

Um caso de reinfecção do novo coronavírus com a mutação E484K, detectada inicialmente na África do Sul, foi identificada em uma paciente brasileira de 45 anos moradora de Salvador, na Bahia. Este é o primeiro caso catalogado do mundo. A descoberta de pesquisadores brasileiros foi publicada em versão preprint e aguarda revisão por pares na revista científica The Lancet Infectious Diseases.

De acordo com pesquisadores do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), que identificaram a reinfecção, a paciente não tinha comorbidades e foi infectada pela primeira vez em 20 de maio. O segundo episódio aconteceu em 26 de outubro, sendo mais severo nos sintomas do que a primeira ocorrência. Ambos os diagnósticos foram confirmados por testes RT-PCR e, após a segunda ocorrência, quatro semanas depois, a paciente passou por um teste de IGg com confirmação de anticorpos.

“Trata-se do primeiro caso de reinfecção por SARS-CoV-2 no Estado da Bahia, confirmado por sequenciamento. Foi observada, na sequência genética do vírus presente no segundo episódio, a mutação E484K, que é uma mutação identificada originalmente na África do Sul e tem causado muita preocupação no meio médico, pois ela pode dificultar a ação de anticorpos contra o vírus. Esta mutação foi recentemente identificada no Rio de Janeiro, mas é a primeira vez, em todo o mundo, em que é associada a uma reinfecção por SARS-CoV-2”, explica Bruno Solano, pesquisador à frente do estudo, realizado na unidade regional do Instituto, no Hospital São Rafael, em Salvador.

A partir do isolamento dos vírus em laboratório, os pesquisadores realizaram a análise genômica das cepas do primeiro e segundo episódios de infecção para compará-los entre si, e também para associá-los com outras sequências de vírus isolados no Brasil e no mundo. Estas análises permitiram concluir que a paciente apresentou, em um intervalo de 147 dias, dois episódios de Covid-19, cada um provocado por vírus de linhagens diferentes, sendo que, no segundo momento, a análise de mutação demonstrou, pela primeira vez, um caso de reinfecção com uma variante viral abrigando a mutação E484K.

