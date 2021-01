Variedades Após vacina, Bruno Gagliasso diz que levará os filhos para conhecer o Butantan

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Gagliasso demonstrou animação com a notícia da chegada da vacina contra o coronavírus no Brasil. Pelas redes sociais, o ator afirmou que, ao fim da pandemia, pretende levar os filhos para conhecer o Instituto Butantan, localizado em São Paulo e onde será produzido o imunizante.

Quando a pandemia passar vou fazer questão absoluta de levar meus filhos pra conhecerem o Instituto Butantan. Eles vão aprender a valorizar a ciência desde pequenos”, escreveu. Bruno Gagliasso é pai de Titi, de 7 anos, Bless, de 6 anos e Zyan, de 5 meses.

A notícia da eficácia da vacina contra o coronavírus reverberou ontem no mundo dos famosos. A modelo Monique Evans também usou as redes sociais para comemorar o sucesso das pesquisas e criticar o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). “Muito feliz e emocionada com a vacina do (Instituto) Butantan! Deus ouviu as nossas preces, porque o Bolsonaro é surdo”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades