Essa doença não é brincadeira", lamenta o filho de Genival Lacerda

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

O cantor morreu após passar 38 dias internado em decorrência do coronavírus. (Foto: Reprodução/ Instagram)

João, filho de Genival Lacerda, cantor que morreu aos 89 anos, na terça-feira (7), em decorrência da covid-19, usou seu Instagram para falar sobre a morte do pai e agradecer “a todo o povo brasileiro pelo carinho durante esses 38 dias de internação”.

João também exalta os médicos Bruno Granjeiro e Patrícia, do hospital Unimed I, em que o cantor passou seus últimos dias, no Recife, a imprensa e os artistas que se solidarizaram com a situação.

“Que tenhamos o máximo de respeito aos profissionais da saúde e, para eles, fica aqui meus aplausos para que possamos ter cada vez mais consciência e entender o quanto é impotante o trabalho de cada um deles”, prosseguiu. Por fim, o filho de Genival Lacerda concluiu: “Peço a todos que se cuidem, porque essa doença [covid-19] não é brincadeira”.

Recentemente, o Brasil chegou à marca de 200 mil mortes ocasionadas pela covid-19, com 7,96 milhões de casos de infecção confirmados. para ler mais dados completos e atualizados sobre a doença no País e no mundo.

