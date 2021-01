Variedades O Museu de Artes do Rio Grande do Sul inicia 2021 com melhorias e reformas do prédio

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A previsão é que a finalização desta primeira parte das obras ocorra em março de 2021. (Foto: Divulgação/ MARGS)

Com a visitação do público temporariamente interrompida para reformas desde o início de dezembro de 2020, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) começa este novo ano com as primeiras etapas cumpridas das melhorias previstas. A adequação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) já está na fase de finalização e as obras estruturais seguem conforme o planejamento inicial, contemplando a substituição do sistema de climatização e o restauro arquitetônico da parte superior do prédio do Museu.

Desde o início de dezembro, quando o Margs suspendeu as atividades de atendimento ao público de forma presencial para receber as reformas, os preparativos mobilizaram equipes para desmontagem simultânea das cinco exposições que ocupavam os espaços expositivos nos dois andares do Museu. Essa etapa envolveu a remoção e a entrega de obras emprestadas que estavam em exibição, bem como a salvaguarda das peças que compõem o Acervo Artístico do Museu.

O processo abrangeu, ainda, o acondicionamento adequado do conjunto de obras que também integra o Acervo Artístico do Margs e que fica em exibição permanente no foyer, nas escadas e no auditório do Museu. Este cuidado constitui um procedimento preventivo que tem por finalidade assegurar a proteção e a conservação das obras, em caso de eventual geração de poeira, sujeira e demais resíduos e partículas no ambiente que possam comprometer a integridade delas.

Para dar início à substituição do sistema de climatização também foi necessário o revestimento de todo o mobiliário das salas dos núcleos de trabalho e operacionalização do Museu. A primeira fase já foi concluída com a limpeza completa dos dutos do sistema de climatização. Também em dezembro foi iniciada a montagem das estruturas e andaimes para a reforma arquitetônica e a implementação das medidas de segurança e preservação.

A previsão é que a finalização desta primeira parte das obras ocorra em março de 2021, permitindo a partir daí a reabertura do Museu e o retorno das exposições de forma parcial e gradual, uma vez a reforma arquitetônica — que envolve o terraço, a claraboia e os quatro torreões do prédio — prosseguirá nos meses seguintes, com conclusão prevista até setembro de 2021.

Durante a reforma, o Margs continua intensificando sua presença e atuação no digital, com produção de conteúdos que estão sendo compartilhados no Instagram e no Facebook da instituição.

As ações envolvem diretamente os visitantes e os seguidores do Margs nas redes sociais, sendo convidados a participar de atividades de mediação à distância, a desvendar obras do acervo do Museu e a conhecer a história da instituição e seu prédio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades