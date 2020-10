Brasil O Brasil ultrapassou a marca dos 5 milhões diagnósticos de coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Nas últimas 24 horas, foram registrados 31.553 novos diagnósticos da doença. (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O Brasil passou dos 5 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 31.553 novos diagnósticos da doença, totalizando 5.000.694. As informações foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em sua atualização diária, divulgada na noite dessa quarta-feira (7).

O número de mortes desde o começo da pandemia alcançou 148.228. Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais acrescentaram 734 óbitos causados por covid-19. Ainda há 2.482 falecimentos em investigação.

O balanço do Ministério da Saúde apontou 461.042 casos que ainda estão em acompanhamento. Até o momento, 4.391.424 pessoas já se recuperaram da doença.

Retomada das aulas

O Ministério da Educação (MEC) apresentou, nessa quarta (7), o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. O documento foi produzido pelas secretarias de Alfabetização, de Educação Básica e de Modalidades Especializadas de Educação e oferece informações para que as redes estaduais e municipais possam se preparar para um retorno seguro.

O guia reúne normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas a serem observadas pelos integrantes da comunidade escolar para um retorno seguro. A decisão de retorno às aulas presenciais, no entanto, é exclusiva de estados e municípios. Entre as orientações, estão o uso obrigatório de máscaras, a garantia de um distanciamento mínimo de um metro entre os alunos, o uso de equipamentos de proteção individual para os profissionais de ensino e a adoção de regimes de revezamento de equipes, para diminuir a circulação de pessoas.

Segundo o MEC, o guia foi elaborado com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), além do Ministério da Saúde. Além disso, no Guia, também, foram considerados os documentos e as sugestões produzidas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), além dos cuidados relativos à educação alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos, elaborados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

