Saúde Outubro Rosa: aplicativos auxiliam na luta contra o câncer de mama

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alguns dos aplicativos mantêm lembretes na agenda dos usuários sobre a periodicidade dos exames. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Outubro foi o mês escolhido para conscientizar a população na luta contra o câncer de mama. O intuito da campanha de prevenção do Outubro Rosa é espalhar conhecimento sobre a causa, além de servir como um lembrete para quem já está mais familiarizado com o assunto.

Desde os anos 1990, o mês é destinado para as campanhas de prevenção e diagnóstico fora do Brasil. Somente em 2002 ganhou força em solo nacional, quando o Obelisco do Ibirapuera foi iluminado de rosa. Após 2010, o governo passou a se envolver e outros prédios e monumentos passaram a prestar homenagem para o movimento.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a campanha do Outubro Rosa tem colhido bons frutos. As mamografias realizadas no país aumentaram em 37% após o início do movimento, além de um maior compartilhamento de informações sobre o assunto. Para ajudar na conscientização e prevenção do câncer de mama, fizemos uma lista com cinco aplicativos que auxiliam nos cuidados diários.

1) wecancer

O wecancer é um aplicativo brasileiro que auxilia o dia a dia de pacientes com a doença. A partir dos dados fornecidos por cada usuário, um prontuário é criado para entender a evolução do indivíduo. Os resultados ainda podem ser compartilhados com os médicos.

2) MAMAtch!

O aplicativo permite encontrar pessoas que têm ou já tiveram a doença, ONGs de referência no assunto e médicos para criar uma rede de troca de informações e de apoio. Ainda é possível tirar dúvidas em tempo real através do MAMAtch! com o serviço de atendimento do app.

3) Tummi

Por meio do aplicativo é possível garantir auxílio, monitoramento e controle de todo o tratamento. O app mantém uma agenda onde é possível organizar as consultas e os horários de medicamentos, além de um diário que acompanha o bem-estar do paciente.

4) Breast Cancer Prevention

Disponível em espanhol e inglês, o aplicativo auxilia pacientes a fazer o autoexame, com imagens e áudio, indicando a melhor maneira de realizá-lo. Além disso, aponta e lembra a importância da periodicidade de consultas médicas.

5) Becca – Breast Cancer Support

Apenas com versão em inglês, o aplicativo oferece suporte para pacientes após o tratamento de câncer de mama. A plataforma de bem-estar procura ajudar os usuários com histórias de outras pessoas, além de dicas diárias sobre saúde, mindfulness e felicidade após à doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde