Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1008,2. (Foto: Reprodução)

Na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada no início da noite desta segunda-feira (20), consta que foram registradas 632 novas mortes por Covid-19 em 24 horas, totalizando 80.120. O balanço apresenta também 20.257 novos casos confirmados de Covid-19 no mesmo período. No total, 2.118.646 pessoas foram diagnosticadas com a doença no Brasil desde o início da pandemia e 1.409.202 se recuperaram.

De acordo com o Ministério da Saúde, 629.324 pacientes estão em acompanhamento. Há ainda 3.946 óbitos em investigação.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,8%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 38,1. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1008,2.

Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número diário registrado tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às ças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana.

Estados

Os Estados com mais registro de mortes por Covid-19 são: São Paulo (19.788), Rio (12.161), Ceará (7.185), Pernambuco (6.036) e Pará (5.538). As Unidades da Federação com menos óbitos são: Mato Grosso do Sul (228), Tocantins (299), Roraima (431), Acre (465) e Amapá (515).

Os com mais casos confirmados desde o início da pandemia são: São Paulo (416.434), Ceará (147.566), Rio (141.005), Pará (139.396) e Bahia (123.292). As unidades com menos pessoas infectadas registradas são: Mato Grosso do Sul (16.337), Tocantins (17.898), Acre (17.462), Roraima (25.686) e Rondônia (29.801).

Média

O Brasil completou cinco semanas com média diária de mortes pelo novo coronavírus igual ou superior a mil. Nos últimos sete dias, foram 1.055 óbitos, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio de veículos da imprensa que reúne Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

Desde a semana encerrada em 21 de junho, quando a soma dos óbitos dividido por sete deu como resultado 1.039, que os números não saem da escala milenar. No domingo seguinte, dia 28, ficou em exatamente mil. Na sequência, subiu para 1.035. Nos últimos sete dias até 12 de julho, foram 1.036 mortes.

Em plena pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde completou 65 dias sem chefe titular. O número de mortes nas últimas 24 horas do consórcio é de 718. O número total de vítimas fatais é de 80.251, segundo os veículos de imprensa.

