Magazine Isabella Scherer fala de “Malhação” e da relação com Sheila Mello, ex-mulher de seu pai

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Isabella e Sheila são grandes amigas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Isabella Scherer tem aproveitado os dias de quarentena para acompanhar a reprise de “Malhação: viva a diferença”, novela em que interpreta Clara.

“A Clara foi uma personagem que me ensinou muito e teve uma grande repercussão. Na época, recebi várias mensagens de gente dizendo que se identificou com o drama dela, de se autoflagelar. Pessoas que sofrem com esse problema disseram que, por conta da novela, tiveram mais abertura para falar com os pais sobre o assunto. Também descobri algumas próximas de mim que passaram por isso e nunca tinham revelado”, conta.

Ela diz que sua rotina profissional não teve alterações durante o período de isolamento social. É que a atriz, de 24 anos, vem trabalhando na sua marca de roupas, lançada há um ano.

“Apesar da quarentena, a minha rotina de trabalho não mudou muito. Tenho passado o último ano muito focada no projeto da minha marca. Faço tudo sozinha e tive que aprender toda a parte burocrática, o que foi o maior desafio. Como a empresa é voltado ao comércio virtual, não houve grandes alterações por conta da pandemia”, afirma ela, que chegou a cursar a faculdade de Moda durante alguns períodos.

Isabella está cumprindo a quarentena em São Paulo com a mãe, Vanessa Medeiros, e o padrasto, Renan Ribeiro. Ela diz que sente falta dos amigos.

“Estou solteira e, com a quarentena, não tenho nem pensado no assunto (risos). Então, estou me dedicando à família e virtualmente aos amigos. Assim que isso acabar, quero rever todos pessoalmente”, ressalta.

Recentemente, ela conseguiu encontrar o pai, o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, num jantar na casa de Sheila Mello, com quem ele foi casado entre 2010 e 2018 e teve uma filha, Brenda.

“Apesar de separados, o meu pai e a Sheila têm uma relação muito bacana. Eu a amo de paixão. Somos grandes amigas e estamos nos falando sempre sobre os mais variados assuntos. Eu estava com muitas saudades da minha irmã, de todos. Então, seguindo todas as regras de segurança, conseguimos nos reunir para um jantar esses dias depois de meses afastados. Foi muito emocionante para todos.”

Isabella também dedica parte do tempo aos exercícios físicos e se diz satisfeita com o corpo. Ela revelou nas redes sociais dia desses que passou por um procedimento estético aos 7 anos.

“Eu tinha orelhas de abano e sofria muito bullying na escola. Todos os dias chegava da escola e pedia para o meus pais para fazer a cirurgia. Não me arrependo. Hoje, estou totalmente satisfeita e não penso em fazer nenhuma outra intervenção”, conclui.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine