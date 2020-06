Esporte O Campeonato Gaúcho de futebol deve ser retomado na segunda quinzena de julho, inicialmente com portões fechados aos torcedores

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Competição está parada há quase três meses, por causa do coronavírus. (Foto: Max Peixoto/FGF)

Em reunião nesta segunda-feira (8) na sede da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), em Porto Alegre, o novo titular da SEL (Secretaria do Esporte e Lazer), Francisco Vargas, discutiu as condições para a retomada do Campeonato Gaúcho de Futebol. O presidente da entidade, Luciano Hocsman, detalhou o plano que prevê retorno das partidas na segunda quinzena de julho.

“Vamos seguir todas as orientações do governo do Estado”, garantiu o dirigente. “A nossa ideia é iniciar os jogos com portões fechados, respeitando os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus.”

Já o secretário Vargas destacou a importância de que as decisões sejam tomadas de forma conjunta. “Vamos trabalhar em parceria entre o governo do Rio Grande do Sul e FGF, para que a retomada do futebol no Estado seja realizada de forma responsável”. Ele assumiu o cargo na semana passada, no lugar do ex-judoca João Derly, que se dedicará às eleições municipais de 2020.

O Gauchão está parado desde o dia 15 de março, no âmbito das medidas de combate ao coronavírus. No dia 10 de maio, o decreto estadual que instituiu o sistema de Distanciamento Controlado como forma de contenção à pandemia permite a realização de treinos em regiões com bandeira laranja (risco médio de contágio), mediante restrições como o limite máximo de 25% dos funcionários presentes no local.

As medidas prevêem, ainda, que algumas ações esportivas – incluindo as vetadas no momento pelo governo gaúcho – sejam reativadas gradualmente, também com observação das diretrizes impostas pelo modelo em vigência do Rio Grande do Sul.

Também nesta segunda-feira, uma videoconferência entre o comando da FGF e representantes dos 16 clubes que disputam a Divisão de Acesso do Gauchão definiu para agosto o reinício dos jogos do grupo, espécie de “Série B” estadual.

O torneio, que garante duas vagas na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul, está paralisado desde 16 de março. Até então, haviam sido disputadas apenas três rodadas da fase classificatória.

Adiamento

Já o início do Gauchão de Várzea, bem como do Cergs (Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul) e do Paracergs (Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul) foi adiado pela Secretaria do Esporte e Lazer, também por causa da pandemia. Ainda não há previsão quanto às novas datas.

Previsto para começar neste mês, o Gauchão de Várzea promove intercâmbio e entretenimento entre as diversas regiões do Estado, com equipes de vários municípios na modalidade futebol. A edição desse torneio é relativa a 2019, e o último campeonato ocorreu em 2017, com os jogos avançando até 2018.

O Cergs, por sua vez, estava previsto para iniciar em maio. O torneio envolve as escolas particulares do Estado, em uma competição seletiva para os JEJ (Jogos Escolares da Juventude), evento nacional realizado pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro). Os vencedores disputam vagas para a competição nacional com os vencedores dos Jergs (Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul), voltados para alunos dos colégios públicos.

Já o Paracergs, que iniciaria neste mês, é uma seletiva para as Paralimpíadas Escolares de 2020. A competição tem por finalidade estimular a participação de estudantes com deficiência física, visual e ou intelectual.

(Marcello Campos)

