Esporte O Campeonato Japonês de futebol retornará em julho e já planeja público nos estádios

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

A competição japonesa havia sido paralisada após uma rodada no final de fevereiro. (Foto: Reprodução)

O Campeonato Japonês é outro torneio de futebol que tem retorno previsto. Na manhã desta sexta-feira (29), a J.League confirmou a volta das partidas a partir do dia 4 de julho. A competição japonesa havia sido paralisada após uma rodada no final de fevereiro.

Inicialmente, só serão disputadas partidas entre times de localidades próximas, evitando longas viagens e o aumento do risco de contaminação do coronavírus. Um novo calendário será divulgado no próximo dia 15. Não haverão rebaixados nesta edição da competição.

Será montado um esquema interno de vigilância, com testes para jogadores, comissão técnica e funcionários do clubes. A Federação Japonesa de Futebol acompanhará de perto todos os protocolos.

Outra medida anunciada pela J.League é que a segunda rodada após o retorno já poderá contar com torcedores. Haverá uma limitação de 5 mil pessoas ou 50% da capacidade dos estádios. A medida pode ser descartada caso aumentem os números de infectados pela covid-19. Seguindo o exemplo da Alemanha, será obrigatório um distanciamento entre todos os presentes e número determinado de pessoas nas localidades do estádio.

Campeonato Italiano

O Campeonato Italiano também já tem data certa para voltar. A tradicional competição europeia terá seu retorno no dia 20 de junho, de acordo com aprovação do ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora. Ele deu o sinal verde aos clubes em reunião por videoconferência na quinta-feira (28) com dirigentes da federação italiana.

Mas o Italiano não será o primeiro torneio de futebol do país a voltar. Antes disso, a Copa da Itália fará seu retorno nos dias 13 e 17 do mesmo mês para os duelos das semifinais e da final.

Inicialmente, o objetivo dos clubes italianos era retomar a competição no dia 13, também com os portões fechados. Mas o governo vetara.

O ministro, contudo, deixou claro que o campeonato poderá ser suspenso novamente caso surjam novos picos de covid-19 no país. “Se a curva mudar e o campeonato for paralisado de novo, a federação de futebol nos garantiu de que tem um Plano B (playoffs) e até um Plano C (finalizar o campeonato como estiver na tabela)”, afirmou.

Para permitir o retorno do futebol no país, as autoridades italianas estabeleceram um protocolo médico, aprovado previamente por um comitê científico. Há ainda 12 rodadas do Italiano a serem disputadas, além de quatro partidas que haviam sido adiadas por outros motivos, da 25ª rodada.

A liderança da tabela pertence à Juventus, um ponto à frente da Lazio. O time de Turim busca o recorde de nove títulos consecutivos no Italiano. O Campeonato Italiano está paralisado desde 9 de março, quando o governo impôs o lockdown em todo o país para se defender da pandemia do novo coronavírus. A Itália foi um dos países que mais sofreu com a covid-19 na Europa.

