Esporte Com o coronavírus em queda e a flexibilização do isolamento em diversos países da Europa, o futebol começa a ser retomado

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Sem torcida, a Bundesliga foi reiniciada em 16 de maio. (Foto: Jan Woitas/Getty Images)

Com curvas de contaminação por coronavírus em queda e flexibilização das normas de isolamento social em diversos países da Europa, o futebol começa, aos poucos, a ser retomado no velho continente, após três meses de paralisação, cumprindo com rígidos protocolos de saúde e segurança.

A primeira grande liga a voltar foi o Campeonato Alemão, em 16 de maio.

Na quinta-feira (28), Itália e Inglaterra anunciaram datas para a bola volta a rolar. A liga da Rússia também já definiu seu retorno e ainda anunciou uma medida preocupante: apesar de se tratar do terceiro país com mais casos de Covid-19 (atrás apenas de Estados Unidos e Brasil) será a única a permitir a entrada de torcedores, em número limitado, nos estádios.

Veja abaixo como está o calendário e situação das principais competições de futebol do mundo:

Itália

Vincenzo Spadafora, ministro do esporte da Itália, anunciou as datas de retorno do futebol no país. Depois de mais de três meses, a Copa da Itália será a primeira a ser retomada, com Juventus x Milan e Napoli x Inter de Milão disputando a semifinal no dia 13 de junho.

A decisão está marcada para o dia 17. Três dias depois, em 20 de junho, os jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano retornarão. Spadafora revelou que a previsão de encerramento é para o dia 31 de agosto e garantiu que a direção da liga tem planos alternativos para realizar a competição, caso o país tenha um novo surto de coronavírus.

Inglaterra

A Premier League confirmou a retomada do campeonato para o dia 17 de junho, quando devem ocorrer os jogos entre Aston Villa e Sheffield United, e Manchester City e Arsenal – únicas partidas atrasadas da competição.

A partir do dia 20 de junho, a 30ª rodada será iniciada. A data para o campeonato ser encerrado ainda não foi estabelecida, mas está prevista para a primeira semana de agosto.

Alemanha

O país foi o primeiro país a retomar o futebol na Europa, no dia 16 de maio, pouco mais de dois meses após a paralisação do campeonato.

Até o momento, três rodadas já foram disputadas e nenhum problema com relação ao coronavírus foi detectado. A última rodada campeonato, caso não haja problemas, está marcada para o dia 27 de junho.

França

O país governado por Emmanuel Macron foi um dos mais cautelosos com relação à volta dos diferentes setores da economia. A Liga Profissional de Futebol nada pôde fazer quando o primeiro-ministro Edouard Philippe, no dia 28 de abril, determinou que o futebol profissional só poderá ser retomado antes de 1º de setembro.

Os clubes entraram em acordo e nomearam o Paris Saint-Germain, líder isolado até a paralisação, campeão da atual temporada. Olympique de Marselha e Rennes, terceiro e quarto colocados respectivamente, ficaram com as vagas para a Liga dos Campeões.

Na França, muitos clubes e torcedores consideram que o encerramento do campeonato se deu de forma precipitada. No mesmo dia em que ligas vizinhas anunciavam seu retorno, o governo francês anunciou a entrada na fase dois das normas de isolamento, liberando o acesso a bares, museus e praias a partir de 2 de junho.

Espanha

Clubes e direção de La Liga ainda aguardam sinalização positiva das autoridades sanitárias do governo para retomar a competição. As equipes voltaram aos treinos coletivos no dia 18 de maio e devem ter tempo suficiente para estarem preparadas para o retorno do futebol.

O presidente da entidade que organiza o campeonato, Javier Tebas, revelou a jornais locais que a retomada deve ser marcada para o dia 11 de junho.

Portugal

Pouco tempo depois da Alemanha, a Liga Portuguesa de Futebol anunciou no dia 12 de maio a volta do campeonato nacional para o dia 4 de junho. A data, no entanto, foi antecipada para o dia 3 de junho e, segundo o novo calendário, somente em quatro datas não haverá pelo menos um jogo: 8, 14, 20 e 27 de junho.

A liga será retomada na 25ª rodada e o objetivo é terminar o campeonato até o dia 26 de julho.

Liga dos Campeões

A Uefa garante que o principal torneio de clubes do continente, cuja final estava prevista para 30 de maio, em Istambul, será encerrado, mas não dá pistas sobre como nem quando. O torneio foi paralisado há dois meses, com PSG, Atlético de Madri, RB Leipzig e Atalanta classificados às quartas de final e quatro confrontos das oitavas indefinidos: Barcelona x Napoli; Juventus x Lyon; Manchester City x Real Madrid e Bayern de Munique x Chelsea.

Existe a possibilidade de as próximas fases serem realizadas em jogo único e sede neutra. O presidente do Lyon Jean-Michel Aulas chegou a afirmar que seu time entraria em campo em 7 de agosto, em Turim, com portões fechados, mas depois o próprio clube francês desmentiu a notícia. A expectativa, porém, é que a Champions comece e termine em agosto, com uma maratona de jogos.

