Governo anunciou que requerentes que entraram com pedido de asilo antes de março terão situação regularizada. (Foto: Reprodução)

O Canadá vai regularizar a situação dos requerentes de asilo que ajudaram a tratar pacientes de Covid-19 no pior momento da pandemia do coronavírus, anunciou o Ministro da Imigração nesta sexta-feira (14). A medida afetará aqueles que contribuíram diretamente para o cuidado dos doentes em unidades de saúde, hospitais ou em casa, como enfermeiros ou auxiliares, explicou o ministro Marco Mendicino em entrevista coletiva.

Os requerentes de asilo poderão candidatar-se à residência permanente para si e para as suas famílias, desde que tenham apresentado o pedido antes de março de 2020, e independente de ele ter sido recusado.

“Como esses indivíduos enfrentam um futuro incerto no Canadá, as circunstâncias atuais exigem medidas excepcionais em reconhecimento aos seus serviços extraordinários durante a pandemia”, explicou Mendicino. “Eles se colocaram em perigo” ao trabalhar nos serviços de saúde durante a pandemia, disse o ministro. “Sei que nos lembraremos de sua coragem e compaixão por muitos anos.”

Em maio, o primeiro-ministro Justin Trudeau prometeu estudar um programa para regularizar as pessoas que atuavam na área de saúde, “fazendo um trabalho heroico” em meio à pandemia.

A maioria desses requerentes de asilo trabalha em Quebec, a província mais afetada do país, que registrou quase 61 mil casos de coronavírus e 5.715 mortes até esta sexta, mais da metade do total no Canadá (121 mil infecções e 9.050 óbitos).

Espanha

Enfrentando um novo surto de Covid-19, o governo da Espanha decidiu, nesta sexta-feira (14), fechar as boates e os bares do país. A nova ordem faz parte de uma série de medidas — 11 no total — que buscam frear o aumento de infecções pelo coronavírus.

Entre as novas providências está a proibição do fumo em espaços públicos caso não seja possível manter uma distância de ao menos dois metros das outras pessoas. A decisão segue uma medida igual adotada pela região da Galícia.

Em julho, uma pesquisa do Ministério da Saúde do País já havia mostrado que há uma relação entre o fumo e a disseminação do novo coronavírus.

A série de medidas foi apresentada pelo ministro da Saúde, Salvador Illa, após uma reunião de emergência das autoridades sanitárias de todas as regiões da Espanha.

Apesar do anúncio, ainda não foi informado quando as novas restrições entrarão em vigor. A pandemia chegou a ser controlada na Espanha entre março e o final de abril, depois de uma quarentena rígida, mas o número de casos voltou a crescer a partir de meados de julho, embora a mortalidade se mantenha baixa.

Além das medidas em relação a bares, discotecas e ao fumo em público, restaurantes do país deverão fechar até 1h e não poderão receber mais clientes a partir de meia-noite.