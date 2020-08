O governo da Argentina anunciou nesta sexta-feira (14) a decisão de prorrogar a quarentena em todo o país até o próximo dia 30 de agosto. Áreas no interior com altas taxas de infecções por covid-19 voltarão à fase 1 do confinamento e terão que respeitar medidas mais rígidas de distanciamento social.

Após afirmar que vê um “horizonte” para o fim da crise com o acordo para produzir a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford no país, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que ainda há risco de aumento de contágios em muitos lugares e por isso decidiu manter a quarentena por mais tempo.

“O único remédio que encontramos até agora é cortar ao máximo a circulação e os encontros entre as pessoas”, disse Fernández, em pronunciamento feito ao lado do governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, e do prefeito da capital, Horacio Rodríguez Larreta.

Apesar de apertar as regras em áreas do interior, a quarentena não sofrerá alterações em Buenos Aires e cidades próximas, que concentram a maior parte da população do país.

“O problema já não é a Área Metropolitana de Buenos Aires”, disse Fernández. “O vírus já se disseminou por todo o país, por isso temos que reforçar todos os cuidados. Vamos manter o sistema que temos hoje, com algumas correções até 30 de agosto.”

Segundo Fernández, houve acordo com governadores para que algumas regiões voltem à fase mais rígida de controle da movimentação da população.

Na quinta (13), 7.498 pessoas foram diagnosticadas com a covid-19 na Argentina, número inferior ao recorde de 7.663 casos registrado na última quarta-feira (12).

Mortes

O número de mortes causadas pelo coronavírus na Argentina passou a marca de 5 mil, informou o governo na última terça-feira (11), em meio a um salto na cifra de casos da doença nas últimas semanas, levando o país sul-americano a subir na lista de países mais afetados, apesar de meses de lockdown e de um início promissor no controle da pandemia.

A Argentina está sob quarentena desde 20 de março, embora as autoridades tenham anteriormente relaxado restrições em muitas partes do país, medida que foi apontada como responsável pela alta no número de casos.

A capital Buenos Aires e a província em seu entorno tiveram uma quarentena mais rígida, mas ainda assim tornaram-se o ponto focal do surto no país.

Na terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou preocupação especial com a alta no número de casos na Argentina, após meses nos quais o país pareceria ter a epidemia sob controle.