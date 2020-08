Uma pesquisa italiana evidenciou, pela primeira vez, que o novo coronavírus (Sars-CoV-2) entra no sistema nervoso central pelo nariz, mais especificamente, pelo bulbo olfativo. Esse seria ainda um dos motivos pelo qual o vírus causa a perda de olfato em inúmeros pacientes.

O estudo foi publicado na revista científica norte-americana “Jama – Otolaryngology – Head & Neck Surgery” e foca nas pesquisas clínicas lideradas pela pesquisadora Patrizia Morbini, da Universidade de Pavia, na Itália. “Nós conseguimos isolar o bulbo olfatório em dois pacientes e o estudo foca em um dos dois, que tinha uma forma grave da Covid.

Neste paciente, nós conseguimos demonstrar com a microscopia eletrônica a presença do vírus no bulbo olfatório, associado a uma grande inflamação”, contou Morbini à Agência Ansa.

Conforme a especialista, esse aspecto sugere um dano direto do Sars-CoV-2 no bulbo, mas não foi possível identificar com precisão em quais tipos de células estavam presentes as partículas virais.