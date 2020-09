Saúde O câncer colorretal aumenta entre os jovens e os hábitos de vida podem ser a principal causa

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alerta vem exatamente em setembro, o 'mês verde', dedicado à conscientização sobre a doença. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sociedade Americana de Câncer (ACS) divulgou recentemente uma pesquisa que aponta o aumento na incidência de câncer colorretal (de intestino grosso e reto) entre adultos jovens e de meia-idade nas últimas décadas. O estudo foi publicado no Journal of the National Cancer Institute.

Foram analisados mais de 490 mil diagnósticos, entre 1974 e 2013, nos Estados Unidos, nos quais se verificou um aumento de 1% a 2,4% anualmente em pessoas entre 20 e 39 anos, e também em pessoas entre 40 e 54 anos, para as quais o aumento foi de 0,5% a 1,3% por ano. Quando comparados com adultos nascidos na década de 50, aqueles nascidos na década de 90 têm um risco duas vezes maior de câncer de cólon e quatro vezes maior de câncer de reto.

Os CRCs de início precoce são mais prováveis %u200B%u200Bde ocorrer no cólon esquerdo, particularmente no reto, do que os CRCs de início tardio. Eles também são mais propensos a ter histologia agressiva, como características mucinosas e células em anel de sinete, e tendem a ser diagnosticados em estágios posteriores. E também são mais propensos a ter sintomas – sangramento ou mudança nos padrões intestinais – e ter uma dor significativamente maior, em comparação com pacientes mais velhos (217 dias vs 29 dias).

Predisposição genética e hábitos alimentares

A causa exata dessa tendência alarmante não é clara. Aproximadamente 16% de todos os CRCs diagnosticados em pacientes com menos de 50 anos estão associados a uma predisposição genética, como a Síndrome de Lynch. Em uma proporção substancial dos pacientes restantes, o câncer pode ter uma história familiar de CRC ou pólipos colorretais pré-cancerosos avançados – fatores de risco estabelecidos para CRC em idades mais jovens. Entre os indivíduos sem condição genética e sem história familiar de neoplasia colorretal, a causa da idade precoce do diagnóstico não é clara.

Estudos clínicos e especialistas se dividem em busca das respostas para esse fenômeno. O consumo de alimentos ultraprocessados, embutidos e enlatados, o excesso de consumo de carne vermelha, o tabaco, a obesidade e o estresse estão no topo das hipóteses, além da deficiência na ingestão de alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e cereais e água. Novos fatores de risco também foram propostos, incluindo alterações na microbiota intestinal (devido ao uso de antibióticos de forma prolongada) e mudanças nas exposições ambientais, como radiação ou carcinógenos no abastecimento de água. As pesquisas epidemiológicas em andamento são necessárias para caracterizar melhor os fatores de risco.

Ocorrência entre mulheres

Um levantamento que analisou dados de dois grandes estudos de coorte nos Estados Unidos descobriu que, particularmente entre as mulheres, parecia haver uma associação entre a gordura corporal no início da vida e o risco de CCR. Além disso, uma análise de dados de mais de 85.000 mulheres que participaram do Nurses Health Study II mostrou que mulheres obesas tinham quase o dobro do risco de CCR de início precoce e que o risco era aumentado para mulheres com sobrepeso em comparação com mulheres que tinham um peso saudável (índice de massa corporal de 18,5 kg / m2 a 22,9 kg / m2).

O uso de antibióticos, especialmente em longo prazo durante o início da idade adulta média, está associado a um risco aumentado de CRC, possivelmente devido às alterações no microbioma intestinal. Além disso, o uso de antibióticos, durante a primeira ou segunda infância (fenômeno que aumentou acentuadamente nas décadas de 1970 e 1980) pode ter afetado a diversidade microbiana e ampliado o risco de câncer.

Outra área de exploração diz respeito às mudanças epigenéticas, que ocorrem em resposta a fatores como aumento no consumo de bebidas e alimentos açucarados, aumento dos níveis de poluição ou aumento de hábitos sedentários associados a jogos de videogame e uso de celulares.

Embora o perfil genômico do CRC de início precoce não difira significativamente daquela da doença de início tardio, há dados que mostram diferenças marcantes nos perfis de metilação do DNA. A hipometilação do DNA é tipicamente a primeira anormalidade epigenética reconhecida em tumores humanos em estudos de alta resolução em todo o genoma, embora, novamente, sua relevância para a doença de início precoce não seja clara. Também se questiona se os fatores dietéticos, como deficiência de ácido fólico, poderiam contribuir para a hipometilação do DNA e, assim, aumentar a incidência de câncer gastrointestinal de início precoce.

Importância da prevenção e do diagnóstico precoce

Adicionalmente, há um fator extremamente preocupante: em jovens, o câncer de intestino tem sido diagnosticado mais tardiamente, quando a doença já avançou bastante, o que reduz as chances de cura com os tratamentos disponíveis.

Com a adoção de uma vida mais saudável, é possível evitar o desenvolvimento do tumor. Investir em uma alimentação saudável adequada e rica em vegetais, controlar o consumo de carne processada ou vermelha, e investir na prática regular de atividades físicas são caminhos para evitar o aparecimento desse tipo de câncer.

Independentemente da etiologia da carga crescente de CCR em pacientes mais jovens, há uma necessidade urgente de abordar a questão. Deve haver esforços contínuos para melhorar o reconhecimento daqueles com síndromes de câncer hereditárias/genéticas, uma vez que temos opções eficazes de prevenção do câncer para esses pacientes, como exames de colonoscopia ou cirurgia profilática.

Além de reconhecer as síndromes familiares, é extremamente importante coletar e agir sobre a história familiar de CCR e pólipos colorretais avançados para instituir o rastreamento apropriado. As diretrizes atuais apoiam a triagem de parentes de primeiro grau de pessoas com CCR ou pólipo colorretal avançado aos 40 anos (ou 10 anos antes do diagnóstico de CCR/pólipo avançado). Essas populações são sub-selecionadas e fornecem uma oportunidade imediata para identificar indivíduos de alto risco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde