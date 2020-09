Rio Grande do Sul A chuva não deve dar trégua em diversas regiões do Rio Grande do Sul nos próximos dias

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Previsões mais estendidas mantém a chuva sobre o Estado até pelo menos 21 de setembro. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Até o fim desta segunda semana de setembro, a chuva deve continuar intensa em diversas duas áreas do Rio Grande do Sul. Conforme previsão divulgada pela Somar Meteorologia sob encomenda do Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), o acumulado deve variar de 40 a 50 milímetros nas regiões de Porto Alegre, Litoral Norte e Rio Pardo.

Também há estimativas de 25 milímetros em Santa Maria, 35 milímetros em Camaquã e 10 milímetros em Pelotas, Bagé e Uruguaiana.

Já para as áreas de Jaguarão e Santa Vitória do Palmar não há previsão de chuva significativa. Entre o domingo e o meio da semana que vem, a chuva permanecerá sobre as regiões Central e Leste do Rio Grande Sul, contribuindo para o aumento do nível dos reservatórios de água.

“Previsões ainda mais estendidas mantém a chuva sobre o Rio Grande do Sul até pelo menos 21 de setembro”, acrescenta o boletim divulgado no site do governo gaúcho – www.estado.rs.gov.br. “A próxima onda de frio é esperada por volta de 25 de setembro, alcançando especialmente a Região da Campanha”.

Energia eólica

Nesta terça-feira, o Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente) abriu consulta pública sobre a resolução que dispõe sobre os procedimentos e critérios para instalação e licenciamento ambiental da atividade de geração de energia a partir de fonte eólica no Rio Grande do Sul. A minuta está disponível no site da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) e o processo permanecerá aberto por dez dias.

“Estamos começando a entregar aquilo que nos propusemos a realizar no plano de governo. Essa consulta é a primeira realizada sob a luz do novo Código Ambiental sancionado em janeiro pelo governador Eduardo Leite e que propôs, entre outras coisas, maior participação da sociedade em questões ambientais por meio do Consema”, enfatizou o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior.

A minuta foi construída com a participação de sociedade, poder público, universidades e organizações não governamentais, a partir da colaboração das entidades que fazem parte do Consema por meio de seus representantes, bem como por técnicos e especialistas que integram a Câmara Técnica de Biodiversidade.

Poços

A SOP (Secretaria de Obras e Habitação) iniciou uma série de encontros com as prefeituras contempladas pelo anúncio do governo gaúcho que prevê ações para amenizar os efeitos da estiagem. Na pauta, os trâmites para a liberação de R$ 10 milhões do Palácio Piratini para perfuração de 50 poços e para a contratação de horas-máquinas em 53 municípios.

“Estamos colhendo a documentação com as prefeituras e, assim que vencermos essa etapa, o governo do Estado repassará os valores aos municípios”, salientou o secretário José Stédile. Ao todo, estão previstos R$ 55,1 milhões para os serviços, que incluem a construção de açudes.

A verba resulta de uma ação conjunta com a bancada federal gaúcha, a Assembleia Legislativa e Ministério do Desenvolvimento Regional. Todos os municípios com decreto de emergência reconhecido pela Defesa Civil terão, no mínimo, um poço, 102 terão dez açudes e outros 53 municípios receberão recursos para contratação de horas-máquina.

(Marcello Campos)

