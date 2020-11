Brasil O Carrefour chamou de “criminoso” o ato que resultou na morte de um homem negro e anunciou o rompimento do contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A empresa também disse que tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente.(Foto: Reprodução)

Nessa sexta-feira (20), o Carrefour divulgou nota oficial sobre o assassinato brutal do homem negro identificado como João Alberto Silveira Freitas. No documento, a empresa chamou de “criminoso” o ato que resultou na morte do homem, de 40 anos. O fato ocorreu na sede do Passo D’Areia, na Zona Norte de Porto Alegre.

Além de afirmar lamentar profundamente o caso do assassinato de João Alberto, o Carrefour anunciou o rompimento do contrato com a empresa responsável pelos funcionários. A empresa também disse que iniciou rigorosa apuração interna e tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente.

Vídeos nas redes sociais mostram cenas em que dois homens derrubam Freitas, e um deles dá vários socos na cabeça da vítima. Em outro vídeo, os dois homens imobilizam a vítima, já ensanguentada, no chão, enquanto uma funcionária tenta evitar a gravação e afirma que Freitas havia batido numa fiscal. Um dos agressores é policial militar temporário, que estava fazendo um “bico” de segurança, quando na verdade, como temporário, deveria estar realizando atividades administrativas.

Causa da morte

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS) informou na tarde dessa sexta-feira, que laudo inicial apontou como causa da morte da vítima foi asfixia.

“O corpo foi submetido a necropsia pela manhã e, após extensiva análise, foi liberado para a família. Análises iniciais apontam para asfixia como causa mortis mais provável. A conclusão não é definitiva, pois existem exames laboratoriais em andamento”, diz nota do IGP, publicada no Twitter.

O Instituto acrescenta ainda que “os laudos devem ser concluídos nos próximos dias”.

Governador

O governador Eduardo Leite se reuniu, na manhã dessa sexta, com a chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, com o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Mohr Picon, e com o delegado plantonista Leandro Bodoia para se informar e cobrar rigor na apuração do homicídio de João Alberto.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Leite lamentou profundamente o caso, que ocorreu na véspera do Dia da Consciência da Negra.

“Infelizmente, neste dia em que deveríamos estar celebrando políticas públicas, deparamos com cenas que nos deixam todos indignados pelo excesso de violência que levou à morte de um cidadão negro em um supermercado na capital gaúcha. Todas as circunstâncias em que este crime aconteceu estão sendo apuradas para que sejam punidos os responsáveis. Os inquéritos policiais estão sendo levados adiante com muito rigor”, garantiu o governador.

Segundo a chefe de Polícia, dois homens foram presos em flagrante e autuados por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, e mais duas pessoas serão investigadas ao longo do inquérito.

“A Polícia Civil hoje dá uma resposta a essa intolerância que aconteceu ontem dentro de um mercado. No dia 10 de dezembro, vamos inaugurar a primeira Delegacia de Intolerância, que é um lugar apropriado e específico para que as pessoas possam buscar informações, não apenas efetuar denúncias, para que possamos mudar essa triste realidade das intolerâncias e do racismo que acabam gerando consequências na sociedade, como este caso”, disse Nadine.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil