Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Apresentadora de 57 anos de idade publicou vídeo de fã para relatar ataques na web. (Foto: Reprodução/Instagram)

Xuxa Meneghel usou o Instagram nesta sexta-feira (20) para desabafar sobre as críticas recebidas nas redes sociais. A apresentadora de 57 anos de idade publicou um vídeo de um fã no Instagram e escreveu o texto na legenda da postagem.

“Nesses dias eu tenho recebido muitas críticas, muitas delas infundadas, criadas porque eu não concordo com as atitudes de alguns políticos, porque eu não concordo com as pessoas destilando o ódio em nome de Deus e da família, críticas por estar me protegendo de ataques. Mas aí vejo essa imagem do Henrique e meu coração se enche de gratidão”, escreveu Xuxa.

As mensagens de ódio passaram a ser enviadas por internautas depois de Xuxa criticar o apresentador Sikêra Jr, que fez uma piada sobre zoofilia. Ele atacou Xuxa em seu programa, dizendo ser fã e estar decepcionado com a eterna Rainha dos Baixinhos. Sikêra ainda afirmou que Xuxa incentiva pedofilia e o uso de drogas.

