Rio Grande do Sul O Centro Estadual de Treinamento Esportivo transforma pista atlética em ponto de pouso de helicópteros com mantimentos

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O Cete funciona como uma central de recebimento de qualquer tipo de doação. (Foto: Lucas Rizzatti/Ascom SEL)

O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), administrado pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) do Estado, transformou sua pista atlética principal em ponto de pouso para helicópteros levarem mantimentos para áreas atingidas pelas enchentes no RS. A ação começou a ser realizada nessa terça-feira (14).

Além de abrigar mais de 200 pessoas afetadas pelas chuvas no ginásio poliesportivo, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, o Cete funciona como uma central de recebimento de qualquer tipo de doação – desde alimentos e cestas básicas até água e itens de higiene pessoal e de proteção contra o frio.

O secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, explica que, com o uso do campo do Centro como pista de pouso para os helicópteros, as doações são escoadas mais rapidamente para seus destinos.

“Estamos chegando mais cedo tanto em cidades aqui perto, como Guaíba e Eldorado, como em lugares que ainda estão ilhados, como Cotiporã. A equipe da secretaria está trabalhando no Cete da manhã à noite”, conta. “Já estamos, inclusive, com um local de abastecimento para os helicópteros, então isso nos dá uma estrutura para que tudo que chega de doações rapidamente seja levado a quem precisa.”

Recreação e oficinas

As mais de 60 crianças abrigadas no Cete recebem recreação todos os dias, organizada pela equipe da SEL – com brincadeiras, jogos, cinema ao ar-livre e atividades esportivas.

Os adultos também estão participando de oficinas de jiu-jítsu e judô oferecidas pelas federações e organizações que trabalham em parceria com o Centro.

As doações podem ser feitas diariamente, das 8h às 18h, no endereço do Cete (rua Gonçalves Dias, nº 700, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre).

Cadastro de profissionais

O governo do Estado está disponibilizando formulários para cadastro de pessoas físicas e jurídicas interessadas em contribuir com a recuperação de museus, bibliotecas públicas municipais e acervos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Além da limpeza e reorganização física das instituições, a força-tarefa busca avaliar eventuais danos ao patrimônio arquitetônico e aos acervos culturais e históricos.

O governo estadual também realiza levantamento sobre a situação dos empreendedores afetados pela tragédia para mensurar perdas e mitigar danos a setores econômicos.

Por meio de formulários digitais, os interessados em participar das atividades poderão indicar áreas de especialização nas quais podem auxiliar – como trabalho técnico especializado, transporte ou obras civis.

https://www.osul.com.br/o-centro-estadual-de-treinamento-esportivo-transforma-pista-atletica-em-ponto-de-pouso-de-helicopteros-com-mantimentos/

2024-05-14