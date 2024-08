Brasil “O céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos”, afirma o SBT

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Silvio Santos foi vítima de uma broncopneumonia Foto: SBT/Divulgação Silvio Santos foi vítima de uma broncopneumonia. (Foto: SBT/Divulgação) Foto: SBT/Divulgação

O SBT divulgou neste sábado (17) uma nota de pesar após a morte do dono da emissora, Silvio Santos, vítima de uma broncopneumonia. O apresentador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações”, afirmou a emissora.

