Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

"Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira", disse Lula Foto: Reprodução/Redes sociais

Políticos e autoridades lamentaram neste sábado (17) a morte do apresentador Silvio Santos, um dos maiores nomes da TV brasileira. O dono do SBT morreu aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, vítima de broncopneumonia. Confira algumas manifestações:

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

“Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do País. Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas ‘colegas de trabalho’, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Com seu talento e carisma, lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso País. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do País. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil”, afirmou Lula nas redes sociais.

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente

“Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de comunicação do Brasil. Meus sentimentos a familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda.”

Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal)

Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos tem história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Deixa marca eterna na comunicação por sua conexão única com o público e que atravessou gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos funcionários do SBT.

Gilmar Mendes, ministro do STF

“Manifesto pesar pelo falecimento de Silvio Santos. Gênio da comunicação, Senor Abravanel representa um marco na história da televisão brasileira. Seu talento e carisma permanecerão para sempre entre nós. Meus sentimentos aos familiares.”

Alexandre de Moraes, ministro do STF

“O Brasil perde o maior apresentador e comunicador de sua história: Senor Abravanel, nosso Silvio Santos. Trabalhador, competente e visionário, sempre soube se comunicar – geração após geração – com todos os brasileiros e brasileiras com sinceridade, alegria e, acima de tudo, muita humildade. Meus sentimentos a toda sua família, na certeza de que seu legado de trabalho e alegria será eterno.”

Luiz Fux, ministro do STF

“Silvio Santos, por meio de sua comunicação televisiva, fez o público brasileiro usufruir na plenitude ao direito à felicidade. Estava sempre sorrindo. Nutriu os brasileiros do sentimento da alegria dominical que conduzia as famílias a se reunirem para assisti-lo. Coincidentemente, na época em que era camelô, mantinha amizade com meu saudoso pai, a quem se junta nessa finitude da sua vida dedicada às famílias e ao Brasil. Recentemente conversei com Silvio ao telefone e ficamos de marcar um jantar. Infelizmente não deu tempo. Por agora, avisem aos céus: Silvio Santos vem aí!”

André Mendonça, ministro do STF

“Com pesar recebi a notícia do falecimento de Silvio Santos. Silvio deixa um importante legado ao povo brasileiro, não só por ter sido um dos maiores comunicadores da história do País, mas também por sua humanidade e bondade. Rogo para que Deus conforte seus familiares e amigos.”

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

“O Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros.”

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais

“Um dos maiores ícones da televisão brasileira nos deixou neste sábado. Silvio Santos. O Brasil se despede de um de seus maiores comunicadores, um profissional que levou alegria por onde passou e que fez parte da vida de todos nós por tantos anos. Obrigado por tanto, Silvio! Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz!”

Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil

“Com tristeza recebi a notícia do falecimento do apresentador Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Símbolo de alegria e entretenimento, Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação. Sua trajetória, que começou com humildade, se transformou em um legado de sucesso notável. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores. Que Deus conforte seus corações. Sua memória sempre será lembrada pelos brasileiros.”

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

“Silvio Santos vai deixar saudade no coração de todos nós. Sem dúvida alguma, uma das maiores referências da televisão brasileira. Um homem que passou muitas adversidades ao longo da sua vida. Mas com muito esforço e trabalho se transformou em um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil e do mundo. Silvio Santos vai deixar um legado que, certamente, vai inspirar novas gerações. Meus sentimentos à toda família em nome dos amigos Fábio Faria e Patrícia Abravanel.”

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro

“Hoje o Brasil se despede de um dos maiores ícones da nossa televisão, Silvio Santos. Foram 93 anos de vida e quase 60 anos de carreira dedicados a levar alegria, entretenimento e inspiração ao povo brasileiro. Sua voz, carisma e história estão eternizados na memória de todos nós.”

