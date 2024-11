Mundo O “círculo vermelho” de Trump: os confidentes do presidente eleito dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Donald Trump mostra preferência por se cercar de familiares e pessoas com experiência empresarial ou fortes laços pessoais. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O eleitorado decidiu que o ex-presidente republicano Donald Trump retornará à Casa Branca. Em sua campanha presidencial, o magnata construiu uma equipe de assessores e colaboradores baseada na lealdade, priorizando a confiança em cima da experiência política tradicional.

Seu círculo íntimo é formado por familiares, como seu filho Donald Trump Jr. e sua nora Kimberly Guilfoyle, que desempenham papéis fundamentais em suas estratégias e comunicação pública. Além disso, inclui antigos aliados e parceiros de negócios que compreendem a sua abordagem e partilham o seu estilo direto, caracterizado por uma retórica desafiante e pouco convencional.

Esta equipe também inclui personalidades da mídia e especialistas em marketing, que ajudam a projetar sua mensagem de forma eficaz, aproveitando seu conhecimento sobre o impacto nas redes sociais e no público americano. Trump demonstrou uma clara preferência por manter este círculo fechado, limitando a influência de estranhos e minimizando os conselhos de figuras tradicionais do Partido Republicano.

As pessoas mais próximas do candidato republicano fazem parte do grupo que inclui familiares e colaboradores de campanha:

* Donald Trump Jr. – Primogênito e conselheiro de campanha

O filho mais velho do magnata, Donald Trump Jr., de 46 anos, surge como o sucessor natural do pai, partilhando o seu estilo e discurso extremistas. Está envolvido desde a primeira campanha presidencial e, juntamente com o pai, promoveu a aliança com J.D. Vance na corrida à Casa Branca. A sua constante denúncia de alegadas fraudes em eleições anteriores, juntamente com outras teorias da conspiração, garantiram-lhe uma boa reputação entre os seguidores do movimento MAGA (Make America Great Again – Faça a América Grande Outra Vez, na tradução em português). Além de dirigir a Trump Organization com seu irmão Eric, ele possui uma sólida base de seguidores. Sua noiva, Kimberly Guilfoyle, âncora de telejornal e ex-promotora da Califórnia, também se destaca em seu círculo de influência.

* Eric e Lara Trump – Filho e nora

Eric, de 40 anos, assumiu o império empresarial de Trump quando seu pai se tornou presidente e continuou nessa função, além de fazer aparições regulares em redes de televisão conservadoras. A ascensão de Lara Trump, esposa de Eric, foi confirmada quando ela assumiu o principal lugar como co-presidente do Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês), permitindo que a campanha assumisse o controle dos fundos e do pessoal do partido. Efetivamente, ela preencheu um vazio no círculo interno deixado pela saída de Ivanka Trump, a filha mais velha de Trump, que serviu na sua administração, mas deixou a política da linha da frente depois de deixar o cargo.

* Ivanka Trump e Jared Kushner – Filha e genro

A filha mais velha do magnata republicano teve uma mudança radical, politicamente falando a ausência continua um pouco misteriosa. Durante as duas campanhas anteriores de Donald Trump para a presidência, Ivanka participou nos comícios do seu pai e apareceu nos seus anúncios televisivos e ao lado dele no palco da convenção nacional republicana, geralmente com o papel implícito de apelar ao eleitorado feminino. Há cerca de dois anos, Ivanka anunciou que ela e Kushner se afastariam da política. Assim, na última campanha do seu pai, Ivanka tornou-se uma observadora que, em nenhum momento, manifestou publicamente seu apoio.

* Melania e Barron Trump – Esposa e filho mais novo

Melania Trump absteve-se em grande parte de aparecer em público, a sua presença na campanha foi inexistente e nem mesmo a esperada publicação de sua autobiografia alterou de forma alguma o guião. Ela não compareceu às audiências, à festa de aniversário ou a outros eventos públicos em que o ex-presidente tenha participado. Especulou-se sobre a possibilidade de seu filho Barron ter algum papel na campanha, mas isso não aconteceu, em meio a rumores sobre a intervenção de sua mãe para resolver o assunto. Aos 18 anos está a caminho da universidade.

* Tiffany Trump e Michael Boulos – Filha e genro

Tiffany, de 30 anos, deixou de ser filha escondida para ter papel de protagonista na campanha. Ela se tornou a principal companhia do pai em muitos dos eventos, além de ser sua acompanhante no último julgamento. Ela se casou com Michael Boulos, de 26, herdeiro de um império automotivo multibilionário, em 2022. Boulos e seu pai, o empresário libanês-americano Massad, têm ligações com conservadores e doadores árabe-americanos.

* J.D. Vance – vice-presidente eleito

O senador J.D. (James David) Vance o agora vice-presidente eleito foi escolhido por Donald Trump como seu companheiro de chapa. Ele se tornou um confidente do ex-presidente e passou a defendê-lo ferozmente desde que foi eleito. O senador tem militância fortemente republicana desde 2022. Antes de fazer parte da equipe, ele era um forte crítico do próprio Trump.

* Chris LaCivita – consultor de campanha

Um dos principais conselheiros de campanha, Chris LaCivita, ex-fuzileiro naval, organizou uma impressionante “campanha popular” em Iowa para o caucus, superando a de Ron DeSantis, então o principal rival de Trump. LaCivita recebeu um cargo no RNC de Lara Trump e supervisionou uma reestruturação de pessoal para garantir que legalistas altamente motivados ocupassem cargos importantes.

