Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Treinador destacou por diversas vezes que gosta do jovem goleiro, mas "que uma hora teria que frear as atitudes do atleta" Foto: Reprodução/Grêmio Treinador destacou por diversas vezes que gosta do jovem goleiro, mas "que uma hora teria que frear as atitudes do atleta". (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

O caso Adriel segue sendo assunto no Grêmio. No início da tarde desta terça-feira (25), o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva e o assunto foi apenas sobre o goleiro gremista. O treinador destacou que não tem nenhum problema com o empresário Pablo Bueno e diz não conhecer o agente.

Durante a entrevista, o comandante gremista ressaltou por diversas vezes o carinho pelo jovem goleiro do Tricolor. Novamente destacou a frase que já tinha falado após a partida contra o Cruzeiro que o “clube tem comando”. Renato ainda disse que a “gota d’água” foi a entrevista concedida para a Rádio Gaúcha.

“Eu não quero saber quem é o empresário e de quem ele é representante. Essa pessoa [Pablo Bueno] que você citou eu não conheço, mas pode ser o representante dele. O que o clube quer é que o jogador cumpra com suas obrigações. Quando não cumprir vai ser multado. Ele já vinha sendo multado por outras atitudes e a entrevista [para a Rádio Gaúcha] foi a gota d’água. Ele expôs questões táticas da equipe. O problema não foi para quem ele deu a entrevista, mas ele não poderia ter dado aquela entrevista. Nós sempre nos reunimos com a diretoria no dia do jogo e eu avisei a eles que iria afastar o Adriel do time”, disse Renato.

O treinador gremista disse que queria que o goleiro desse entrevista, mas o jogador não quis falar com os jornalistas. Com a repercussão, Renato disse que expor publicamente o que aconteceu foi apenas para esclarecer a situação antes mesmo de a partida contra o Cruzeiro iniciar.

“Eu queria que ele estivesse aqui falando, ele não quis. Eu ajudo muito ele. Foi em quem pedi para o Paulo falar para vocês por que o Adriel não iria jogar . Eu sabia que depois iriam nos bombardear de perguntas”, explicou o treinador.

Renato destacou que Adriel foi punido pelas indisciplinas que ele cometeu dentro do clube. “Ninguém expôs o jogador. Nós simplesmente punimos o jogador pelas indisciplinas que ele cometeu aqui dentro. Ninguém está livre disso. Foi pelo ato de falta de disciplina. Todas as empresas têm seus empregados e nós temos os jogadores com regras. É por isso que tem caixinha, a multa. O dinheiro não vai para o clube ou treinador”, disse o técnico.

2023-04-25