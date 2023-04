Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre começa revitalização do Terminal Parobé e da parte elétrica do Viaduto Mendes Ribeiro

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Melhorias nos dois pontos fazem parte do Programa Mais Transporte, que prevê a reforma de oito terminais. Foto: Alex Rocha/PMPA Melhorias nos dois pontos fazem parte do Programa Mais Transporte, que prevê a reforma de oito terminais. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Inicia, nesta quarta-feira (26), as obras no Terminal Parobé, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Desde segunda-feira (24), a empresa responsável realiza levantamento da parte elétrica no Viaduto Mendes Ribeiro, na Carlos Gomes com a Protásio Alves, para a reforma no local. A revitalização dos pontos faz parte do Programa Mais Transporte, que prevê a reforma de oito terminais, além de outras melhorias no transporte coletivo.

“Além do incremento no número de viagens, temos uma preocupação com a infraestrutura do transporte coletivo, por isso estamos promovendo melhorias nos locais de embarque e desembarque de passageiros. Esses dois pontos recebem um grande número de usuários do transporte e melhorar esses espaços para dar conforto e segurança à população é uma prioridade”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

No Terminal Parobé, será feita a reforma completa do banheiro, qualificação das áreas internas em que ficam os operadores, limpeza e manutenção da cobertura, calhas e sistema de esgotamento de água pluvial, manutenção de piso externo, instalação de piso podotátil, limpeza geral e modernização da comunicação visual, mediante a qualificação das placas com informações das linhas que atendem o local.

No Viaduto Mendes Ribeiro, será restaurada a infraestrutura da rede elétrica: iluminação, elevadores, plataformas intermediárias e túneis. Além das reformas, a prefeitura contratou seguranças de empresas privadas para os terminais revitalizados e que têm maior fluxo de passageiros.

