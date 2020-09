Geral O concurso que revelou Gisele Bündchen ao mundo será online

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Gisele em sua edição de The Look of The Year. (Foto: Divulgação)

O concurso que revelou Gisele Bündchen ao mundo será promovido este ano de maneira 100% digital. E isso inclui o desfile das finalistas e a plateia de jurados, que estarão atentos nas “fileiras A” de uma videoconferência. “The Look of the Year” teve que mudar por conta da pandemia, mas o formato online pode ser ainda mais democrático, acredita Liliana Gomes, diretora da JOY Model, à frente do concurso.

Organizando a competição desde os anos 1990, quando ela era promovida pela extinta agência Elite no Brasil, Liliana viu despontarem estrelas como Ana Beatriz Barros, Fernanda Tavares, Isabeli Fontana, Raica de Oliveira e Carol Ribeiro. Agora, ela diz que além da beleza, conta muito a personalidade e os valores das modelos.

Com cerca de 20 mil inscrições anuais, o concurso espera receber ainda mais interessadas com a versão online. Nos anos anteriores, o evento era realizado em São Paulo e muitas candidatas pelo Brasil tinham dificuldades para fazer o deslocamento. “O formato digital é mais acessível”, destaca Liliana. As inscrições estão abertas desde 21 de agosto e vão até 15 de Novembro, pelo site do concurso. A final nacional do evento será em 8 de dezembro.

Confira abaixo alguns trechos da entrevista que Liliana Gomes concedeu à plataforma Ela Digital, do jornal O Globo:

– Acha que o The Look of The Year ser todo online vai abrir possibilidade para pessoas que antes não teriam como participar do concurso? “O online é muito mais democrático do que o evento presencial. Ele facilita, reduz custos, aproxima e permite que, do conforto da sua casa, você possa ser avaliada, com toda a segurança e respeitando o distanciamento social, sendo introduzida em um universo antes tão distante.Seguramente, vai ajudar muitas candidatas. Durante a pandemia, intensificamos ainda mais o expertise do scouting online.Como é um novo formato, obviamente terá seus desafios para podermos fazer todo processo de busca e preparação de candidatos, além da avaliação do júri via Internet, mas estamos nos adaptando a uma nova realidade e buscando formas alternativas e criativas. Estou muito ansiosa para ver o resultado. Vamos usar bastante as lives para orientar modelos, scouters e pais, a comunicação via rede social e as vídeo-chamadas para avaliação individual das modelos. É um novo formato, muito direto e acessível.”

– Como vê o mercado para as modelos brasileiras? Nossa diversidade continua em alta? “No Brasil, nós somos realmente diversos, por isso somos muito bons nesse mercado, porque nos miscigenamos há mais de 500 anos, e assim temos uma representatividade muita extensa de biotipos a oferecer ao mercado.O Brasil tem belezas incríveis, e em todas as suas formas.”

– Qual a melhor característica que uma modelo pode ter? “Hoje em dia, o que mais conta é a personalidade. Além disso, a flexibilidade, a inteligência e a beleza – que é representada das mais diversas formas, quebrando antigos padrões.” As informações são do jornal O Globo.

