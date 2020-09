Geral Mike Tyson pode ter tentado jogar Naomi Campbell para fora de um carro

Mike Tyson teria tido um caso com a modelo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em uma conversa com Naomi Campbell, o ator Chris Rock declarou que Mike Tyson pode ter tentado jogar a supermodelo inglesa para fora de um carro em movimento no passado. A top e ex-boxeador tiveram supostamente um caso, segundo a coluna “Page Six”.

Durante o papo, a modelo relembrou que costumava sair com Rock e Tyson pelo East Village, em Nova York. “Acho que Mike a empurrou para fora de um carro em movimento uma noite… Acho que você deu o seu número a alguém e ele perdeu a cabeça”, disse o ator. A coluna não conseguiu fazer contato com os representantes de Tyson.

A inglesa questionou: “Tem certeza de que não fui eu quem o empurrou? Isso se eu entrei no carro com ele… O bom é que somos todos adultos hoje e somos uma família. É bom vê-lo florescer”. “Aqueles foram tempos divertidos em Nova York. Eles nunca mais voltaram”, acrescentou.

De acordo com Rock, ele conheceu Naomi antes do sucesso. “Estávamos todos desejando você. Você era uma supermodelo para nós antes de ser.”

Luta esperada

A esperada luta entre Mike Tyson e Roy Jones Jr. vai render um cinturão especial para o vencedor. A exibição de oito rounds estava marcada para 12 de setembro na Califórnia, mas foi adiada para 28 de novembro. Enquanto o grande dia não chega, as luvas dão lugar para os discursos acalorados.

“Mudar a data para 28 de novembro dará a mais pessoas a oportunidade de ver o maior retorno da história do boxe. Este inconveniente temporário vai durar mais do que Roy Jones Jr. É melhor ele estar pronto, estou indo com força total”, disse Tyson recentemente.

O pugilista britânico, Carl Froch deu declarações sobre o confronto e comentou que Tyson pode “perder a ação” quando perceber que seu corpo não está à altura da luta.

“Será que ele perderá a ação como fez contra Holyfield e arrancará um pedaço de orelha velha? Há um risco dele ficar realmente frustrado. Quando você está na casa dos 50 anos, fica absolutamente exausto e não consegue se recuperar. Seu condicionamento físico é sua capacidade de se recuperar e você não consegue se recuperar quando fica velho”, disse Froch.

Com 54 anos, Mike Tyson não luta desde 2005, quando perdeu para Kevin McBride. Ele soma 50 vitórias, sendo 44 por nocaute e seis derrotas. Roy Jones Jr. é dois anos mais novo que Tyson e se aposentou há apenas dois anos e meio. As informações são do jornal O Globo e do site Globo Esporte.

