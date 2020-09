Geral Ex-mulher de Jeff Bezos, dono da Amazon, é agora a mulher mais rica do mundo

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

MacKenzie Scott, escritora dedicada à filantropia, tem uma fortuna estimada em US$ 68 bilhões. (Foto: Reprodução)

Recentemente, Jeff Bezos, dono da Amazon, que já é o homem mais rico do mundo, se tornou a primeira pessoa na história a ter uma fortuna de mais de US$ 200 bilhões. Agora, é sua ex-mulher, MacKenzie Scott, escritora e dedicada à filantropia, que ascende à posição de mulher mais rica do planeta, com US$ 68 bilhões.

Segundo o índice de bilionários da Bloomberg, MacKenzie ultrapassou a fortuna da herdeira da gigante de cosméticos L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, de US$ 66,8 bilhões. Na lista de todos os bilionários, ela ocupa agora a 12ª posição.

No divórcio de Bezos, no ano passado, MacKenzie recebeu 25% das ações do ex-marido na Amazon, o que equivale a uma participação de 4% na gigante do e-commerce, um valor nominal de mais de US$ 35 bilhões então. As ações da Amazon saltaram cerca de 28% nos últimos três meses e subiram mais de 90% até agora este ano, de acordo com dados da Refinitiv.

Ela já doou aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua fortuna para várias instituições, como universidades, projetos de igualdade racial e ambientais.

Divórcio rumoroso e nudes

Bezos e McKenzie foram casados por 25 anos. Eles anunciaram a separação em janeiro de 2019, pouco antes de o tabloide National Enquirer revelar o suposto envolvimento secreto de Bezos com a ex-âncora de TV Lauren Sanchez. Na época, vazaram fotos íntimas de Bezos e textos picantes no celular.

MacKenzie Bezos é uma romancista cuja obra mais conhecida é “The Testing of Luther Albright”. Foi uma das primeiras funcionárias da Amazon e, em 2014, fundou a plataforma contra assédios ByStander Revolution.

O casal tem quatro filhos. Bezos e MacKenzie se conheceram quando ambos trabalhavam na empresa de investimentos de Nova York, D.E Shaw, muito antes de Jeff fundar a Amazon.

Segundo o Business Insider, foi ela que abordou Bezos primeiro e o convidou para almoçar. Ficaram noivos em três meses e se casaram seis meses depois.

Segundo a lenda, parte do plano estratégico da Amazon foi concebido em uma viagem de carro que o casal fez de Nova York a Seattle, nos EUA. Ele escrevia o projeto enquanto ela dirigia.

A separação do casal está no topo da lista dos divórcios mais caros da Wikipédia. Entre algumas das separações mais dispendiosas listadas, estão as de Rupert Murdoch e sua esposa Anna (US$ 5,7 bilhões); Bernie Ecclestone e Slavica (US$ 1,4 bilhão); Mel Gibson e Robyn (US$ 425 milhões); Harrison Ford e Melissa (US$ 118 milhões); e Steven Spielberg e Amy Irving (US$ 100 milhões).

Polvo com bacon no café

A rotina dos Bezos, quando casados, tinha alguns detalhes curiosos: eles passavam as manhãs juntos, com os filhos, pois ele não tinha o hábito de marcar reuniões cedo.

E Bezos segue um ritual depois do jantar de que não abre mão: lavar a louça. “Eu estou plenamente convencido de que esta é a atividade mais sexy que faço”, brincou durante conferência em Nova York em 2014.

O executivo tem atração, volta e meia, por um café da manhã diferente – certa vez, pediu num restaurante que lhe servissem polvo com batatas, bacon, iogurte, alho e ovos para o desjejum.

Ele contou que, em viagens, já flagrou MacKenzie escrevendo seus livros no banheiro do quarto de hotel, para não acordá-lo. “Ele é meu melhor leitor”, comentou ela então.

Segundo MacKenzie, as personalidades dos dois eram complementares, já que ele é mais sociável e ela fica meio nervosa em festas e coquetéis. “Não é algo que me atraia muito”. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

