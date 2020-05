O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu nesta terça-feira (26) aplicar a pena de censura a uma procuradora do Trabalho do Paraná que insinuou que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu propina para ajudar na aprovação da reforma da Previdência.

A decisão do órgão foi unânime. Na prática, a penalidade de censura significa um registro na ficha funcional da profissional. O CNMP abriu o processo em agosto de 2019 e nesta terça julgou o caso.

A censura é uma das sanções disciplinares previstas na lei complementar que rege o Ministério Público da União. Conforme a norma, os membros do Ministério Público podem sofrer advertência, suspensão, demissão e até ter a aposentadoria cassada.