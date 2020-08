O consórcio de veículos de imprensa constatou estabilidade na média de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Um balanço publicado na noite deste domingo (23) pelo consórcio de veículos de imprensa nacional aponta uma estabilidade na média móvel de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. Outros 11 Estados também apresentam essa condição: Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Paraíba, Piauí e Rondônia.

Em nove Estados, a tendência atual é de queda nesse quesito: Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Roraima e Sergipe. Já no Distrito Federal e em cinco Estados a tendência é de alta: Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Os dados são reunidos e analisados de forma constante por um grupo formado por “O Globo”, “Extra”, “Folha de S.Paulo”, “O Estado de S. Paulo”, G1 e Uol, devido a inconsistências nas informações do Ministério da Saúde. Para isso, o “pool” recorre a estatísticas de Secretarias Estaduais de Saúde.

Metodologia

A chamada “média móvel” faz um apanhado do contingente de mortos do próprio dia e dos seis imediatamente anteriores, comparando o período com as duas avaliações anteriores, a fim de verificar se há tendência de alta, estabilidade ou queda.

Trata-se de um recurso estatístico para visualizar a tendência e minimizar problemas como a subnotificação temporária que costuma acontecer no finais de semana, por exemplo,m quando a contabilidade de óbitos por Covid tende a se reduzir, devido ao menos contingente de funcionários em plantão.

Situação

O boletim divulgado neste domingo pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 1.164 testes positivos de coronavírus à estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, totalizando 109.873 confirmações de contágio desde março. Descontando-se os pacientes recuperados, são 10.051 casos (9%) atuais. Já os óbitos subiram para 3.062, com 16 novas vítimas.

Porto Alegre está no topo do ranking gaúcho de mortes pela doença (593), quase quatro vezes a mais que a segunda colocada, Canoas (167). Em seguida aparecem Novo Hamburgo (121), Viamão (121), Passo Fundo (112), São Leopoldo (103), Bento Gonçalves (97), Gravataí (94), Alvorada (92) e Rio Grande (88).

A Capital também é líder em número de casos positivos (11.609 notificações em menos de seis meses de pandemia). A segunda colocada é Passo Fundo (5.244), seguida por Caxias do Sul (4.742), São Leopoldo (3.967), Novo Hamburgo (3.836), Canoas (3.618), Gravataí (2.709), Bento Gonçalves (2.663), Lajeado (2.529) e Alvorada (2.177).

Quanto à abrangência geográfica, a doença atinge até agora 484 dos 497 municípios gaúchos, o que representa 97% do total. Permanecem sem qualquer registro de Covid apenas 13 cidades de pequeno porte, por motivos como baixa densidade demográfica e reduzido grau de interação entre seus habitantes. São elas:

Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Sete de Setembro, Tupanci do Sul e Ubiretama.

(Marcello Campos)