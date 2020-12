No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, enfrentando uma cepa do vírus que se espalha mais rapidamente, isolou Londres e grande parte do sudeste da Inglaterra e proibiu as comemorações de Natal fora das residências.

Os hospitais do país estão cancelando procedimentos não urgentes e lutando para encontrar espaço para pacientes com covid-19.

As autoridades colocaram uma área da Inglaterra que abriga 24 milhões de pessoas sob restrições que exigem o fechamento de lojas não essenciais e permitiram que restaurantes e pubs operem apenas se os clientes levarem os alimentos.

Alemanha

Em entrevista ao site da Deutsche Welle este mês, o médico e membro da Associação Alemã de Cuidados Críticos e Medicina de Emergência (DIVI) Uwe Janssens afirmou que a Alemanha corre o risco de escassez de leitos em unidades de terapia intensiva se o número de casos de coronavírus continuar aumentando.

A situação, segundo ele, é bastante crítica em alguns locais do país. “Temos áreas onde a capacidade da UTI deixou apenas de 5 a 10% dos leitos abertos. Isso não é suficiente para cobrir a ampla gama de pacientes gravemente doentes”, disse ele.

França

No início e em meados de novembro, o ressurgimento do vírus quase quebrou o sistema de saúde francês. Enquanto os hospitais do país registravam cerca de 3 mil novos pacientes de covid-19 por dia, número não visto desde abril, até 97% dos leitos de terapia intensiva estavam ocupados com quase 5 mil pacientes de covid-19. Desde então, esse número caiu para cerca de 2.800 pacientes, os quais ocupam menos de 60% desses leitos, de acordo com dados do governo francês.

A região de Auvergne-Rhône-Alpes, que abrange o centro e o sudeste da França, tem uma infraestrutura médica menos desenvolvida do que outras partes do país e foi mais atingida pela segunda onda. Ali, 86% dos leitos de terapia intensiva ainda estão ocupados por pacientes de covid-19.