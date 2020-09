Rio Grande do Sul O coronavírus continua em expansão no Rio Grande do Sul. Já são quase 135 mil gaúchos infectados e 3 mil 590 mortos

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Apenas dez das 497 cidades do Estado ainda não tiveram casos de Covid. (Foto: EBC)

Divulgado nesta quinta-feira (3), o mais recente boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 3.306 testes positivos de coronavírus à estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, que agora soma 134.610 casos confirmados em quase seis meses (incluindo-se os 90% já recuperados). Já o número de mortes pela doença chegou a 3.590, com a inclusão de 47 perdas.

Os novos registros fatais da Covid permanecem inalterados no que se refere ao predomínio de idosos: embora a lista tenha vítimas com idades entre 35 e 99 anos, o relatório mostra que a faixa igual ou superior a 60 anos abrange 80% dos falecidos residentes em território gaúcho. Trata-se praticamente do mesmo índice (79%) verificado desde o começo da pandemia no Estado, em março.

Confira, a seguir, a relação de novos óbitos, elencados por cidade de residência (em ordem alfabética) e com detalhamento restrito ao gênero (feminino ou masculino) e idade:

– Alvorada (homem, 52 anos);

– Alvorada (homem, 65 anos);

– Barracão (mulher, 93 anos);

– Cachoeirinha (homem, 65 anos);

– Camaquã (mulher, 79 anos);

– Canoas (mulher, 82 anos);

– Canoas (homem, 84 anos);

– Canoas (mulher, 71 anos);

– Canoas (homem, 59 anos);

– Canoas (homem, 70 anos);

– Canoas (homem, 50 anos);

– Canoas (homem, 90 anos);

– Canoas (mulher, 68 anos);

– Carazinho (mulher, 49 anos);

– Carazinho (mulher, 35 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 77 anos);

– Cerro Grande (mulher, 50 anos);

– Charrua (mulher, 70 anos)

– Fontoura Xavier (homem, 88 anos);

– Fortaleza dos Valos (homem, 89 anos);

– Frederico Westphalen (mulher, 84 anos);

– Gramado (homem, 73 anos);

– Gravataí (mulher, 41 anos);

– Guaíba (mulher, 60 anos);

– Nova Prata (mulher, 80 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

– Passo Fundo (homem, 92 anos);

– Pelotas (homem, 69 anos);

– Pinto Bandeira (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 95 anos);

– Porto Alegre (mulher, 38 anos);

– Porto Alegre (homem, 57 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Rolante (homem, 72 anos);

– Santa Maria do Herval (homem, 71 anos);

– Santa Tereza (homem, 82 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 99 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 73 anos);

– Taquara (homem, 71 anos);

– Três Passos (mulher, 61 anos);

– Três Passos (mulher, 71 anos);

– Venâncio Aires (homem, 62 anos);

– Viamão (homem, 91 anos);

– Viamão (mulher, 87 anos).

Casos avançam no mapa

Localizado na Região das Missões, Ubiretama deixou de ser um dos poucos municípios gaúchos sem quaisquer registros de coronavírus até agora. A perda desse status ocorreu nesta quinta-feira, com um primeiro caso.

Outras dez cidades gaúchas, de um total de 497, continuam livres da Covid, o que representa apenas 2% do total. São elas: Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas e Sete de Setembro.

Especialistas apontam uma combinação de fatores para que isso aconteça. A baixa densidade demográfica nessas localidades é um dos elementos, bem como o reduzido grau de interação social dos habitantes entre si e com outras comunidades.

(Marcello Campos)

