Rio Grande do Sul O coronavírus já infectou mais de 516 mil gaúchos. Casos fatais da Covid totalizam 10.123

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Relatório desta quarta-feira menciona vítimas de 26 a 90 anos. (Foto: EBC)

Publicado nesta quinta-feira (20), o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou 4.298 testes positivos e 72 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. A atualização aumentou para 516.288 o número de casos confirmados desde o começo da pandemia, ao passo que os desfechos fatais é de 10.123.

Já os gaúchos recuperados da Covid totalizam 498.881 até agora. O contingente de infectados que permanecem em quarentena doméstica (incluindo os assintomáticos) ou internação hospitalar, por sua vez, totalizam 16.230 (3%).

As perdas humanas informadas pelo novo relatório incluem uma faixa de idades entre 26 e 90 anos, em uma lista que mantém a ampla predominância de idosos entre as vítimas. Basta observar, no perfil resumido de cada um dos 72 mortos, que 60 se enquadram nesse segmento populacional, o que dá um índice de 83,3%.

Falecimentos

– Alvorada (mulher, 50 anos);

– Arroio do Padre (homem, 90 anos);

– Arvorezinha (mulher, 79 anos);

– Butiá (homem, 49 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 67 anos);

– Cachoeirinha (homem, 71 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 58 anos);

– Canoas (mulher, 63 anos);

– Canoas (homem, 65 anos);

– Canoas (mulher, 78 anos);

– Caraá (homem, 55 anos);

– Caxias do Sul (homem, 87 anos);

– Cristal (homem, 72 anos);

– Farroupilha (homem, 74 anos);

– Garibaldi (homem, 67 anos);

– Gramado (homem, 78 anos);

– Gravataí (homem, 68 anos);

– Gravataí (homem, 43 anos);

– Gravataí (homem, 70 anos);

– Gravataí (mulher, 88 anos);

– Gravataí (mulher, 62 anos);

– Imbé (homem,56 anos);

– Iraí (homem, 74 anos);

– Não-Me-Toque (mulher, 78 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 55 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 50 anos);

– Passo Fundo (homem, 63 anos);

– Pelotas (homem, 71 anos);

– Pelotas (mulher, 79 anos);

– Pelotas (mulher, 71 anos);

– Pelotas (mulher, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 58 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Rio Grande (mulher, 76 anos);

– Rio Grande (homem, 26 anos);

– Rio Pardo (homem, 66 anos);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 75 anos);

– Santa Vitória do Palmar (mulher, 68 anos);

– Santiago (homem, 72 anos);

– Santiago (homem, 70 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 64 anos);

– São Borja (mulher, 69 anos);

– São Borja (mulher, 72 anos);

– São José do Norte (homem, 86 anos);

– São Leopoldo (homem, 86 anos);

– São Leopoldo (homem, 67 anos);

– São Leopoldo (homem, 71 anos);

– São Leopoldo (mulher, 51 anos);

– São Leopoldo (homem, 85 anos);

– São Leopoldo (mulher, 77 anos);

– São Leopoldo (mulher, 48 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 63 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 73 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 64 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 81 anos);

– Teutônia (mulher, 85 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 77 anos);

– Viamão (homem, 69 anos);

– Viamão (homem, 77 anos);

– Xangri-lá (homem, 73 anos).

(Marcello Campos)

