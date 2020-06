A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, causou a morte de 1.109 pessoas nas últimas 24 horas no Brasil. Com isso, o total de mortos pela doença chega a 57.070 desde março. A informação é do Ministério da Saúde.De acordo com a atualização, às 18h45 deste (27), foram confirmados mais 38.693 casos de infecção pelo novo coronavírus. Com os números mais recentes, o Brasil tem 1.313.667 casos de contaminação confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, 715.905 pacientes recuperaram a saúde depois do tratamento.

A incidência da doença é de 625,1 casos por 100 mil habitantes, e a taxa de letalidade, de 4,3%% das contaminações.

A Região Sudeste registra o maior número de casos de infecção pela Covid-19 (447.548), seguida pelo Nordeste (432.704); Norte (246.861), Centro-Oeste (82.128) e Sul (65.733).

O Estado de São Paulo, o mais populoso e com maior número de contaminações, registrou nas últimas 24 horas mais 9.921 casos, somando 258.508 mil casos desde o início da pandemia. Foram registradas, até agora, 13.966 mortes no estado – 207 nas últimas 24 horas.

Parceria

O governo federal anunciou neste sábado (27) acordo de cooperação com a Universidade de Oxford (Reino Unido) e o Laboratório AstraZeneca para produção em território nacional de vacina de prevenção à Covid-19.

Em um primeiro momento, o País irá produzir 30,4 milhões de doses de vacinas, previstas para dezembro deste ano e janeiro de 2021. Segundo o Ministério da Saúde, com a confirmação de que o imunizante – considerado o mais promissor em fase de testes – é eficaz e seguro, essas doses poderão ser distribuídas imediatamente para a população. A fabricação ficará por conta da Bio-Manguinhos, entidade da Fiocruz responsável pela produção de vacinas, e o investimento pode chegar a US$ 288 milhões.

Para o primeiro lote, grupos prioritários serão atendidos, o que inclui idosos e pessoas com comorbidades. “Comprovada a eficácia, existe um processo de liberação junto à Anvisa, mas claro que haverá maior celeridade possível nisso, e imediatamente começa-se então a distribuição”, disse em entrevista coletiva o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto. O primeiro lote, com 15,2 milhões de doses, é esperado para dezembro. A outra metade está prevista para janeiro.

De acordo com o Ministério, se a vacina obtiver o registro no Brasil, haverá um segundo momento do acordo, em que serão produzidas mais 70 milhões de doses. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, o governo chegou ao número total de 100 milhões de doses para que a cobertura inicial atinja todos os idosos, profissionais da saúde, professores, indígenas, pessoas em privação de liberdade, adultos e adolescentes em situações de reeducação socioeducativas, profissionais da segurança pública, de salvamento, e motoristas de transporte coletivo.

Primeira morte

A primeira morte por causa do novo coronavírus no Brasil aconteceu em 12 de março – e não em 16 de março, como se acreditava –, segundo o Ministério da Saúde. A informação foi revista pela pasta após resultados de exames laboratoriais.