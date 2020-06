Polícia Contrabandistas usam drone e barco de controle remoto na fronteira com o Paraguai

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Barco elétrico, que parece de brinquedo, foi apreendido pela Marinha. Foto: Reprodução da TV Barco elétrico, que parece de brinquedo, foi apreendido pela Marinha. (Foto: Reprodução da TV) Foto: Reprodução da TV

Forças de segurança que trabalham na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, flagraram contrabandistas usando drone e barco de controle remoto para tentar atravessar produtos. Assista ao vídeo acima.

A Ponte da Amizade está fechada desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. O Paraná registra 18.464 casos e 551 mortes causadas pela Covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O barco elétrico, que parece de brinquedo, foi apreendido pela Marinha nesta semana levando caixas de celular.

Imagens também mostram um equipamento desses cruzando em alta velocidade o Rio Paraná. Agentes que trabalham na fronteira dizem acreditar que também levava produtos contrabandeados.

Outro flagrante feito neste mês mostra um drone carregando uma caixa de uma margem a outra do rio. A Polícia Federal (PF) teve acesso às imagens feitas do lado paraguaio.

Ponte da Amizade

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, fechou a Ponte Internacional da Amizade no dia 18 de março por conta da pandemia do coronavírus. A ponte, na fronteira com o Brasil, liga Cidade del Leste a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Na ocasião, a decisão foi divulgada pelo governo paraguaio.

Antes da medida, cerca de 100 mil pessoas passavam por dia pela ponte que liga os dois países, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Quem passa – Conforme a a migração paraguaia da Ponte da Amizade, durante esse período, paraguaios e estrangeiros que moram no país estão proibidos de sair do Paraguai.

As exceções são válidas para turistas sem documento paraguaio, caminhoneiros e veículos com mercadorias, e paraguaios que estejam em tratamento médico no Brasil.

Poderão entrar no Paraguai, segundo a migração do país, os moradores do país. Entretanto, eles terão que ficar em quarentena por 14 dias em casa.

O controle da quarentena, das pessoas que ingressarem, será feito pelo Ministério da Saúde do Paraguai, que irá registrar a entrada de todos no país pela Ponte Internacional da Amizade.

No Paraná

Até sexta (26), o Estado tinha 18.464 casos confirmados do novo coronavírus e 551 mortes registradas por causa da Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na ocasião, foram confirmados 846 novos casos e 25 óbitos no comparativo com a quinta-feira (25). Mais de 4.9 mil pessoas se recuperaram da doença no Paraná.

