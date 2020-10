A revisão do órgão de saúde afirma que há pesquisas em andamento para permitir um melhor suporte a esses pacientes.

“Está ficando claro que, para alguns, a infecção por covid-19 é uma doença de longo período”, afirma o estudo.

“Para parte dessas pessoas, ela está relacionada à reabilitação que segue à admissão no hospital. Mas outros estão relatando experiências transformadoras que começam com uma infecção que pode ser administrada em casa, mas com sintomas que se agravam ao longo do tempo.”