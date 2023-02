Economia O crescimento da economia global maior do que o esperado deve ter um efeito positivo – ainda que limitado – no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Analistas esperam uma alta do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil neste ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O crescimento da economia global maior do que o esperado deve ter um efeito positivo – ainda que limitado – no Brasil. Com a China avançando mais do que se projetava inicialmente, a tendência é de que os preços das commodities avancem, o que favorece o Brasil.

Na virada do ano, muitos economistas enxergavam um risco de que a Europa pudesse enfrentar uma recessão profunda, expectativa que parece mais distante hoje. O Goldman Sachs chegou a prever um PIB de -0,1% para a região. Hoje, estima 0,8%.

“A recuperação da China é uma excelente notícia, porque o país é o maior destino das exportações brasileiras”, afirma Alexandre Bassoli, economista-chefe da Apex Capital.

Na última revisão, o Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a estimativa para o PIB global deste ano de 2,7% para 2,9%, mas ainda abaixo da média observada desde 2000 (3,8%). “As perspectivas globais estão melhores do que há alguns meses, mas eu diria que a foto ainda é de um cenário desafiador”, diz Eduardo Jarra, economista-chefe da Santander Asset Management.

Os analistas esperam uma alta do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 0,8% neste ano. A expectativa de um cenário global mais aquecido, porém, não fez com que bancos e consultorias promovessem grandes alterações nos seus cenários. O diretor de pesquisa macroeconômica para América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, destaca que a China deve movimentar principalmente os mercados de petróleo e cobre. No ano passado, o banco projetava um crescimento para o país oriental de 4,5%. Agora, a estimativa é de alta de 5,5%.

Ramos pondera, porém, que o crescimento chinês não terá o mesmo impacto aqui como no passado. Isso porque, antes, o crescimento do país era baseado em investimento em infraestrutura, o que demandava, por exemplo, mais minério de ferro, commodity amplamente produzida no Brasil. Agora, a China está impulsionando a economia através do consumo interno.

“Esse tipo de crescimento chinês ajuda o Brasil, mas não beneficia tanto como o modelo baseado em infraestrutura”, afirma Ramos.

José Rocha, gestor da Dahlia Capital, e Ruy Alves, Gestor Global Macro da Kinea Investimentos, concordam no ponto do estrutural de longo prazo do Brasil ser favorável. Afinal, o país tem água, energia barata e limpa, é produtor de alimentos e possui um grande mercado consumidor. O adendo de ambos é que, para atingir um bom resultado, é necessário “andar pelo caminho certo”.

