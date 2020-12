Brasil O Creta 2021 cada vez mais perto do Brasil

Os preços oscilarão entre R$ 95 mil e R$ 119 mil Foto: Divulgação

Finalmente o novo Hyundai Creta 2021 desembarca na América Latina diretamente no México. Após a apresentação na Índia e na China, chega ao México com duas possibilidades de motorização e fica cada vez mais próxima a sua chegada ao Brasil.

A marca coreana finalmente anunciou os tipos de equipamentos que as diversas versões Creta 2021 terão. Haverá preços variados para todas as versões. Para se ter uma ideia: os preços oscilarão entre R$ 95 mil e R$ 119 mil, referentes às quatro versões existentes.

Aparentemente, o visual exterior do Hyundai Creta 2021 não muda muito. Porém, é na parte mecânica que há mudanças interessantes, pelo menos nos veículos que foram pro México e, espera-se, cheguem também aqui: motor 1.5 aspirado de 115 cavalos e motor 1.4 turbo a gasolina de 140 cavalos.

Quanto às novas versões Creta Action, Creta Limited e Creta Attitude, elas podem ter câmbio manual de seis marchas, câmbio automático CVT ou câmbio automatizado de sete velocidades.

Um SUV extrovertido, interessante e atraente

A aparência deste SUV da Hyundai é bem mais extrovertida e interessante, provavelmente pela forma dos faróis, divididos em três peças. Em todas as suas novas versões, há detalhes para todos os gostos, o que certamente encantará aos fiéis consumidores da marca.

Esta nova geração do Creta 2021 apresenta um veículo mais comprido (4,30 metros), mais largo (1,79 metros) e um pouquinho mais baixo (1,62 metros).

Quanto ao equipamento, os modelos que chegarão ao Brasil poderiam ter carregador sem fio para dispositivos celulares, teto panorâmico, tecnologia compatível com Apple Car Play e Android Auto, chave inteligente e até bancos com ventilação e calefação. Outros dados interessantes para se apaixonar por esses veículos: faróis automáticos, vidros elétricos, monitor de pressão dos pneus. quatro alto-falantes e tela digital de oito polegadas.

Porém, as versões mais caras terão: chave inteligente, freio de estacionamento eletrônico, tela digital de 10,25 polegadas, ar-condicionado automático, banco do motorista com ajuste elétrico e câmera de ré.

Por que motivo escolher um Hyundai Creta 2021?

Em primeiro lugar, é importante saber o que é um ‘SUV’, uma categoria de carro que está em constante crescimento. SUV significa literalmente ‘Sport Utility Vehicle’, isso quer dizer: veículo utilitário esportivo. É um carro espaçoso, ideal para rodar pela cidade ou viajar pelas estradas do País.

Um SUV permite andar em diversos tipos de terrenos, como um 4×4, com tração nas quatro rodas. Atualmente, esse tipo de carro é muito procurado, tanto seja por pessoas que costumam viajar muito, como para famílias que se deslocam pela cidade por causa do trabalho, escola, compras e passeios familiares, entre outras coisas.

O Creta 2021 oferece tecnologia de ponta e um design interessante. Vale a pena conhecer os detalhes que cada versão oferece, para, chegado o momento, escolher o modelo certo.

Creta Attitude

Possui airbag frontal duplo, protetores de para-choques (da frente e de trás), faróis com refletor, lanternas clear type, retrovisores externos com luz indicadora de direção, maçanetas externas da mesma cor da carroceria.

Creta Action

Possui câmbio automático de seis velocidades, freios ABS com EBD, controle de estabilidade, rodas de liga leve 16”, bancos de tecido, gerenciamento de estabilidade, alerta sonoro de falta de colocação do cinto de segurança do motorista, travamento automático tanto das portas quanto do porta-malas logo a 20 km/h, trava de segurança nas portas traseiras para crianças, alerta sonoro de travamento das portas, sinalização de frenagem de emergência, fixação para cadeirinha de bebê, destravamento automático das portas em caso de acidente, cintos de segurança dianteiros e traseiros de três pontos, apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura, barras de proteção lateral, ar condicionado, direção elétrica progressiva, vidros elétricos dianteiros e traseiros, computador de bordo, piloto automático com controles no volante, iluminação no porta-malas, apoio para pé esquerdo do motorista.

Creta Limited

Possui airbag frontal duplo, lateral de tórax e de cortina, lanternas com luzes em led, maçanetas externas cromadas, sistema stop & go, farol com iluminação lateral cornering lamps, bancos revestidos em couro sintético cor Bege Sahara, todas de liga leve 17”, chave presencial smart key e botão de partida do motor.

